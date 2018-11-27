«Белнефтехим» придерживается поэтапного повышения стоимости топлива

Новости Беларуси. «Белнефтехим» в условиях мирового роста цен на нефть остается сторонником поэтапного повышения стоимости конечного продукта переработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые технологии и подготовка кадров. Международный форум «Нефтехимия» проходит в Минске

28 ноября это подтвердило руководство концерна. Отметим, что в эти дни в Минске проходит первый международный форум «Нефтехимия». Здесь обсуждаются новые технологии в отрасли и вопросы подготовки кадров.









Итогом заседания Совета делового сотрудничества стран СНГ и Союзного государства стало создание технологического совета. Он поможет в открытии новых производств.



