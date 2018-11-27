ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белнефтехим» придерживается поэтапного повышения стоимости топлива

28.11.2018 13:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. «Белнефтехим» в условиях мирового роста цен на нефть остается сторонником поэтапного повышения стоимости конечного продукта переработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые технологии и подготовка кадров. Международный форум «Нефтехимия» проходит в Минске

28 ноября это подтвердило руководство концерна. Отметим, что в эти дни в Минске проходит первый международный форум «Нефтехимия». Здесь обсуждаются новые технологии в отрасли и вопросы подготовки кадров.

«Белнефтехим» придерживается поэтапного повышения стоимости топлива

«Белнефтехим» придерживается поэтапного повышения стоимости топлива

Итогом заседания Совета делового сотрудничества стран СНГ и Союзного государства стало создание технологического совета. Он поможет в открытии новых производств.

«Белнефтехим» придерживается поэтапного повышения стоимости топлива
Новости по теме

«Вовремя собрали всё». Выброс нефтепродуктов ликвидируют в Бресте на обводном канале Мухавца

Андрей Худык: В 2018 мы планируем добыть 1 миллион 670 тысяч тонн белорусской нефти

Актуальные проблемы нефтяной сферы и новые контракты. Что обсуждают на VI Международной отраслевой конференции в Минске

Бюджет Беларуси от налогового маневра России может потерять Br600 млн

Уникальную операцию по установке вакуумной колонный провели на Мозырском НПЗ: видеофакт

Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

«Белнефтехим»: механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время

31 мая в Минске обсуждаются вопросы единого рынка нефти и нефтепродуктов с российскими коллегами
‡агрузка...
Новости 24 часа

Встреча Президента Беларуси с главами правительств стран ЕАЭС – основные темы саммита в репортаже СТВ

Облачные классы и системы контроля знаний. О технологиях в образовании говорят на выставке ITE-2018 в Минске

«Белнефтехим» придерживается поэтапного повышения стоимости топлива

«Куба очень ценит сотрудничество с Беларусью». Товарооборот Беларуси и Латинской Америки обсудили в Минске

Месячная норма осадков выпала за несколько часов в Сиднее

В Грузии проходит второй тур президентских выборов

В Бельгии впервые расследуют дело об ошибочной эвтаназии

В Украине вступило в силу военное положение

Все новости
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Белнефтехим» в условиях мирового роста цен на нефть остается сторонником поэтапного повышения стоимости конечного продукта переработки,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Совет кинокритиков США назвал фильм года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика