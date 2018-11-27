ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совет кинокритиков США назвал фильм года

28.11.2018 13:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости США. Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм года. Награду получила картина «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли.

Как сообщает издание Deadline Hollywood со ссылкой на директора совета кинокритиков, это очень теплый взгляд на дружбу.

Совет кинокритиков США назвал фильм года
Фото: Patti Perret. Universal Studios

В центре сюжета фильма – путешествие богатого музыканта и его телохранителя, которое перерастет в дружбу и изменит жизнь каждого героя. Исполнителя главной роли в картине – Вигго Мортенсена – признали лучшим актером.

Победу в одноименной номинации среди женщин одержала Леди Гага за роль в фильме «Звезда родилась». Фильм снял Брэдли Купер. За эту работу его назвали лучшим режиссером.

Совет кинокритиков США назвал фильм года
Фото: WARNER BROS. 

Награждение победителей состоится восьмого января.

Часто награды Национальный совет кинокритиков США не совпадают с победителями премии «Оскар».

Назван лучший фильм 2018 года по мнению зрителей (читать далее). 
Новости по теме

Назван лучший фильм 2018 года по мнению зрителей

Что же будет дальше в «Сватах»? Людмила Артемьева продолжает рассказывать о сериале

Появился первый трейлер киноадаптации легендарного «Короля льва»

Прозвище – Гермиона. 9-летняя копия Эммы Уотсон в детстве живёт в США

Жёлтый глаз тигра. Кто они – демоны янтарного рая?

«Между нами, девочками». Главные героини сериала рассказали, когда ждать новый сезон

Заключительный сезон «Игры престолов» стартует в апреле 2019 года

К 100-летию со дня окончания Первой мировой войны выпущена короткометражка об обороне крепости Осовец
‡агрузка...
Новости 24 часа

Встреча Президента Беларуси с главами правительств стран ЕАЭС – основные темы саммита в репортаже СТВ

Облачные классы и системы контроля знаний. О технологиях в образовании говорят на выставке ITE-2018 в Минске

«Белнефтехим» придерживается поэтапного повышения стоимости топлива

«Куба очень ценит сотрудничество с Беларусью». Товарооборот Беларуси и Латинской Америки обсудили в Минске

Месячная норма осадков выпала за несколько часов в Сиднее

В Грузии проходит второй тур президентских выборов

В Бельгии впервые расследуют дело об ошибочной эвтаназии

В Украине вступило в силу военное положение

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм года. Награду получила картина «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли. Как сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мстиславском районе рыбак провалился под лед и утонул
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика