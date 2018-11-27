|
Детский хор и супергерой: новополоцкие школьники сняли клип о раздельном сборе отходов
Новости Беларуси. Клип новополоцких школьников победил в республиканском конкурсе «Героям петь легко». В создании видео поучаствовали учитель музыки, педагог-организатор, ученики 4, 9 и 10 классов.
Как
На конкурс движения «Цель-99» было
Изначально планировалось четыре призовых места, но организаторы конкурса учли количество участников и увеличили число призовых мест до 10. Победителей же и вовсе 11, т. к. одно из мест разделили сразу два учреждения образования.
Первые два победителя получат музыкальное оборудование, вторая двойка выиграла по проектору и экрану для него. Кстати, главному победителю приз вручит не кто иной, как сам Экомен.
Итак, первое место заняла… ГУО «Средняя школа №12 г. Новополоцка» с
В видео победителей роль Экомена примерил на себя один из учеников. Он созывает команду девушек, каждая из которых намекает выбрасывать стекло, бумагу и пластик в специально предназначенные для этого контейнеры.
Также в видео присутствует хор нарядных маленьких детей. Ребята поют: «это же так просто – мусор разделять». И, конечно, в ролике наглядно объясняется, почему полезно выбрасывать отходы раздельно. 2 пластиковые бутылки = 1 мяч, 3 стеклянные бутылки = 1 ваза, 500 г картона = 1 тетрадь.
Ролик похвалили пользователи соцсетей.
«Видно, что заморочились ребята! Хороший клип»,
«Все круто сделано. Огонь, ребята постарались»,
«Круто».
Под видео появился и ответ.
«Надеемся, наш ролик побудит вас сделать правильный выбор!».
Побуждающие к правильным действиям ролики любят снимать и сотрудники МЧС. Несколько дней назад белорусские спасатели сделали кавер на песню Киркорова и Крида, чтобы напомнить о номере вызова экстренных служб.
Новости по теме
‡агрузка...
Встреча Президента Беларуси с главами правительств стран ЕАЭС – основные темы саммита в репортаже СТВ
Облачные классы и системы контроля знаний. О технологиях в образовании говорят на выставке ITE-2018 в Минске
«Белнефтехим» придерживается поэтапного повышения стоимости топлива
«Куба очень ценит сотрудничество с Беларусью». Товарооборот Беларуси и Латинской Америки обсудили в Минске
Месячная норма осадков выпала за несколько часов в Сиднее
В Грузии проходит второй тур президентских выборов
В Бельгии впервые расследуют дело об ошибочной эвтаназии
В Украине вступило в силу военное положение
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Клип новополоцких школьников победил в республиканском конкурсе «Героям петь легко». В создании видео поучаствовали учитель музыки,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)