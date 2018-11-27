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«Куба очень ценит сотрудничество с Беларусью». Товарооборот Беларуси и Латинской Америки обсудили в Минске
Новости Беларуси. Товарооборот Беларуси со странами Латинской Америки вырос на четверть и составил 1 миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о восьми месяцах 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
28 ноября об этом сообщили в БелТПП. Торгово-промышленная палата стала инициатором встречи представителей белорусских предприятий, бизнеса, дипломатического корпуса из Кубы, Мексики, Венесуэлы и Аргентины. Гости проявляют интерес к сотрудничеству в нефтехимии, сельском хозяйстве, машиностроении и фармацевтике.
Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Хуан Вальдес Фигероа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Беларуси:
Добавим, импортный портфель Латинской Америки – триллион долларов. В регионе проживает более 650 миллионов человек.
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«Куба очень ценит сотрудничество с Беларусью». Товарооборот Беларуси и Латинской Америки обсудили в Минске
Новости Беларуси. Товарооборот Беларуси со странами Латинской Америки вырос на четверть и составил 1 миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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