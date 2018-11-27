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Клубной системе района – 100 лет
28.11.2018 — Разное | Патриот (Ушачи)
30 ноября 2018 года в 15.00 часов в государственном учреждении культуры «Ушачский районный центр культуры и народного творчества» состоится праздничное мероприятие, посвящённое 100-летию клубной системы района.
Вход свободный.
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30 ноября 2018 года в 15.00 часов в государственном учреждении культуры «Ушачский районный центр культуры и народного творчества» состоится праздничное...
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