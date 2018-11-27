«Не сносить? Пусть сначала поживут в самой старой двухэтажке!»: местные о сносе на Автодоровской

В администрации Московского района презентовали ПДП территории в границах проспекта Жукова и улиц Железнодорожная — Суражская — Московская — Вирская. Большую ее часть занимают объекты Белорусской железной дороги, но есть и жилая застройка. Именно ее судьба больше всего интересовала местных жителей, которые пришли на презентацию. Но самым неожиданным был вопрос о здании бывшей железнодорожной больницы, которая носит статус историко-культурной ценности. В нем сейчас находится хоспис, а проектировщики предложили сделать музей БЖД. «Куда мы денем наших больных? Это 70 коек! Почему ваше решение не согласовано с комитетом по здравоохранению?» — спрашивала у разработчика проекта замглавврача 11-й больницы.





В актовом зале администрации собралось десятка четыре местных жителей. Люди в основном пришли с узнать о судьбе 27 усадеб в районе Автодоровского переулка, которые, согласно ПДП, определены под снос. Снести также предлагается и все многоквартирные дома Автодоровского переулка, среди которых есть самая старая двухэтажка Минска.



Частный сектор, который пойдет под снос. Тут хотят построить стоянку для автомобилей.

До начала презентации мы прошлись по частному сектору, поговорили с местными жителями. Мнения насчет сноса были разные. Против были в основном те, кто вложился в реконструкцию и строительство своих домов. Понятно, что людям, привыкшим жить на земле, не захочется переезжать в квартиры.







Невский переулок

— Там хибары стоят, хозяева которых не хотят ни строиться, ни за участком ухаживать. С них исполком ничего не спрашивает. А мне все время говорят, почему я забор не крашу, — рассказал хозяин добротного дома.





Жильцы двухэтажкек в Автодоровском переулке ждали обсуждения ПДП с другим настроением.



Автодоровский переулок

— В нашем доме № 4 в Автодоровском переулке нет туалетов. Люди вынуждены ходить на улицу, — рассказала Инна и призналась, что жильцы ждут сноса. — Нам только душевую кабинку удалось поставить в квартире, а вот туалет у нас на улице. С маленьким ребенком в таких условиях жить очень сложно. Квартира небольшая, всего 38 квадратных метров. Родители мужа работали на железной дороге, и им дали это жилье как служебное, потом разрешили приватизировать.





— Живем на первом этаже. Лет пятнадцать назад, когда мыла посуду, обвалилась часть потолка в кухне, — рассказала Елена. — Сделали ремонт, но весь потолок в трещинах, жить там страшно. Мы очень хотели бы переехать и пришли на презентацию чтобы узнать, когда это все будет.





На презентации проекта архитектор УП «Минскградо» Александр Старостенко осторожно подошел к вопросу сноса самой старой деревянной двухэтажки Минска. Он рассказал, что к нему в процессе разработки приходили жители и просили снести ветхие дома, а общественные активисты, наоборот, просили сохранить застройку в Автодоровском переулке.





— Не сносить? Пусть сначала поживут [про активистов] в этой двухэтажке! — выступила на презентации Ольга.

После презентации проекта мы подошли к Ольге и поинтересовались, почему она так сказала. В их же доме, в отличие от соседней двухэтажки, все коммуникации есть. На улицу в туалет бегать не надо.





— В нашем доме много лет не было ремонта. Это мы, молодые, сделали у себя в квартире ремонт. Но большинство жильцов — пожилые люди. Возможно, старожилам будет сложно расстаться с этим домом, многие привыкли. Но ведь нужно думать и о других. В доме холодно. Мы своего малыша даже на пол не можем положить, чтобы он поползал, потому что все продувается, — рассказала Ольга. — Квартиру эту получал свекор как служебную. Он железнодорожник, стоял на очереди тридцать лет и, когда предложили это жилье, согласился. Благо разрешили приватизировать эту квартиру. И мы за то, чтобы этот дом снесли и дали людям нормальное жилье.

На пороге самой старой двухэтажки мы встретили Игоря. Он живет тут много лет и заверил, что новостью о сносе не расстроен.



Самая старая двухэтажка Минска

— У меня больные ноги, поэтому на презентацию проекта пошла моя жена. Мы хотели бы узнать, когда нас снесут и какую дадут компенсацию. Люди говорили, что взамен наших квартир дадут арендное жилье. Но ведь почти у всех квартиры приватизированы, как же так?





На презентации проекта конкретных сроков сноса местным жителям так и не назвали. Владимир Касперович, начальник управления архитектуры и строительства администрации Московского района, сказал, что от обсуждения ПДП и его согласования до реализации может пройти «и год, и десять». Все зависит от того, как быстро найдется на этот участок инвестор.

— Три-четыре года можете спокойно жить и делать реконструкцию дома, — объяснил владельцам усадеб Владимир Касперович.

— А на каком этапе уже нельзя делать реконструкцию? — просили уточнить из зала.

— После принятия решения о предстоящем изъятии. Как только вы получили в руки это решение, все манипуляции с недвижимостью прекращаются, — рассказал Владимир Александрович.





О судьбе здания бывшей железнодорожной больницы

Александр Старостенко напомнил, что здание бывшей железнодорожной больницы носит статус историко-культурной ценности и пока еще относится к 11-й больнице. В перспективе на базе всего комплекса бывшей железнодорожной больницы планируется культурно-просветительский центр и музей БЖД.



Здание бывшей железнодорожной больницы

Из зала поднялась женщина и сказала, что она является заместителем главного врача 11-й больницы по медицинской части.

— Очень хотелось бы узнать, куда планируется отселение 70 коек, размещенных в этом здании? Там находится такое социально важное отделение — отделение паллиативной помощи, оно обслуживает население четырех районов Минска. И для администрации стало неожиданной новостью то, что без нашего ведома, не согласовав с комитетом по здравоохранению, принято решение о трансформации больницы в музей.

— Мы руководствуемся гигиеническими нормами, утвержденными Минздравом, — рассказал архитектор. — По гигиеническим нормам учреждения подобной функции там быть не должно. Повторю, что говорилось в начале презентации, ПДП — это стратегическое дело. Мингорисполком будет думать стратегически, где разместить ваш хоспис и прочее, и прочее. Может быть, построит что-то. Это не решение завтрашнего дня.

— За последние два года на реконструкцию этого здания было затрачено почти полмиллиона бюджетных средств, — отметила представитель 11-й больницы.

— Я точно такой же чиновник, как и все остальные. У меня есть запрет на размещение медицинских учреждений на данной территории. Будем с этим работать… — сказал Александр Старостенко.

Как на самом деле сложится судьба Автодоровского переулка, пока неизвестно. На презентации ПДП местные жители в основном высказывались за снос двухэтажек и объясняли, почему они так считают.

В то же время столичные краеведы выступают за сохранение двухэтажных домов по Автодоровскому переулку, так как считают, что здесь еще сохранился дух старого Минска.

Общественное обсуждение проекта продлится до 20 декабря. Замечания и предложения можно направлять в управление по архитектуре и строительству администрации Московского района по адресу: проспект Дзержинского, 10, или на электронный адрес mos. stroy@minsk.gov.by. Также можно писать в управление по архитектуре и строительству администрации Октябрьского района по адресу: ул. Чкалова, 6, или на электронный адрес okt. stroit@minsk.gov.by по 20.12.2018 включительно.