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«Не сносить? Пусть сначала поживут в самой старой двухэтажке!»: местные о сносе на Автодоровской
В администрации Московского района презентовали ПДП территории в границах проспекта Жукова и улиц Железнодорожная — Суражская — Московская — Вирская. Большую ее часть занимают объекты Белорусской железной дороги, но есть и жилая застройка. Именно ее судьба больше всего интересовала местных жителей, которые пришли на презентацию. Но самым неожиданным был вопрос о здании бывшей железнодорожной больницы, которая носит статус историко-культурной ценности. В нем сейчас находится хоспис, а проектировщики предложили сделать музей БЖД. «Куда мы денем наших больных? Это 70 коек! Почему ваше решение не согласовано с комитетом по здравоохранению?» — спрашивала у разработчика проекта замглавврача 11-й больницы.
В актовом зале администрации собралось десятка четыре местных жителей. Люди в основном пришли с узнать о судьбе 27 усадеб в районе Автодоровского переулка, которые, согласно ПДП, определены под снос. Снести также предлагается и все многоквартирные дома Автодоровского переулка, среди которых есть самая старая двухэтажка Минска.
До начала презентации мы прошлись по частному сектору, поговорили с местными жителями. Мнения насчет сноса были разные. Против были в основном те, кто вложился в реконструкцию и строительство своих домов. Понятно, что людям, привыкшим жить на земле, не захочется переезжать в квартиры.
— Там хибары стоят, хозяева которых не хотят ни строиться, ни за участком ухаживать. С них исполком ничего не спрашивает. А мне все время говорят, почему я забор не крашу, — рассказал хозяин добротного дома.
Жильцы двухэтажкек в Автодоровском переулке ждали обсуждения ПДП с другим настроением.
— В нашем доме № 4 в Автодоровском переулке нет туалетов. Люди вынуждены ходить на улицу, — рассказала Инна и призналась, что жильцы ждут сноса. — Нам только душевую кабинку удалось поставить в квартире, а вот туалет у нас на улице. С маленьким ребенком в таких условиях жить очень сложно. Квартира небольшая, всего 38 квадратных метров. Родители мужа работали на железной дороге, и им дали это жилье как служебное, потом разрешили приватизировать.
— Живем на первом этаже. Лет пятнадцать назад, когда мыла посуду, обвалилась часть потолка в кухне, — рассказала Елена. — Сделали ремонт, но весь потолок в трещинах, жить там страшно. Мы очень хотели бы переехать и пришли на презентацию чтобы узнать, когда это все будет.
На презентации проекта архитектор УП «Минскградо» Александр Старостенко осторожно подошел к вопросу сноса самой старой деревянной двухэтажки Минска. Он рассказал, что к нему в процессе разработки приходили жители и просили снести ветхие дома, а общественные активисты, наоборот, просили сохранить застройку в Автодоровском переулке.
— Не сносить? Пусть сначала поживут [про активистов] в этой двухэтажке! — выступила на презентации Ольга.
После презентации проекта мы подошли к Ольге и поинтересовались, почему она так сказала. В их же доме, в отличие от соседней двухэтажки, все коммуникации есть. На улицу в туалет бегать не надо.
— В нашем доме много лет не было ремонта. Это мы, молодые, сделали у себя в квартире ремонт. Но большинство жильцов — пожилые люди. Возможно, старожилам будет сложно расстаться с этим домом, многие привыкли. Но ведь нужно думать и о других. В доме холодно. Мы своего малыша даже на пол не можем положить, чтобы он поползал, потому что все продувается, — рассказала Ольга. — Квартиру эту получал свекор как служебную. Он железнодорожник, стоял на очереди тридцать лет и, когда предложили это жилье, согласился. Благо разрешили приватизировать эту квартиру. И мы за то, чтобы этот дом снесли и дали людям нормальное жилье.
На пороге самой старой двухэтажки мы встретили Игоря. Он живет тут много лет и заверил, что новостью о сносе не расстроен.
— У меня больные ноги, поэтому на презентацию проекта пошла моя жена. Мы хотели бы узнать, когда нас снесут и какую дадут компенсацию. Люди говорили, что взамен наших квартир дадут арендное жилье. Но ведь почти у всех квартиры приватизированы, как же так?
На презентации проекта конкретных сроков сноса местным жителям так и не назвали. Владимир Касперович, начальник управления архитектуры и строительства администрации Московского района, сказал, что от обсуждения ПДП и его согласования до реализации может пройти «и год, и десять». Все зависит от того, как быстро найдется на этот участок инвестор.
— Три-четыре года можете спокойно жить и делать реконструкцию дома, — объяснил владельцам усадеб Владимир Касперович.
— А на каком этапе уже нельзя делать реконструкцию? — просили уточнить из зала.
— После принятия решения о предстоящем изъятии. Как только вы получили в руки это решение, все манипуляции с недвижимостью прекращаются, — рассказал Владимир Александрович.
О судьбе здания бывшей железнодорожной больницы
Александр Старостенко напомнил, что здание бывшей железнодорожной больницы носит статус историко-культурной ценности и пока еще относится к 11-й больнице. В перспективе на базе всего комплекса бывшей железнодорожной больницы планируется культурно-просветительский центр и музей БЖД.
Из зала поднялась женщина и сказала, что она является заместителем главного врача 11-й больницы по медицинской части.
— Очень хотелось бы узнать, куда планируется отселение 70 коек, размещенных в этом здании? Там находится такое социально важное отделение — отделение паллиативной помощи, оно обслуживает население четырех районов Минска. И для администрации стало неожиданной новостью то, что без нашего ведома, не согласовав с комитетом по здравоохранению, принято решение о трансформации больницы в музей.
— Мы руководствуемся гигиеническими нормами, утвержденными Минздравом, — рассказал архитектор. — По гигиеническим нормам учреждения подобной функции там быть не должно. Повторю, что говорилось в начале презентации, ПДП — это стратегическое дело. Мингорисполком будет думать стратегически, где разместить ваш хоспис и прочее, и прочее. Может быть, построит что-то. Это не решение завтрашнего дня.
— За последние два года на реконструкцию этого здания было затрачено почти полмиллиона бюджетных средств, — отметила представитель 11-й больницы.
— Я точно такой же чиновник, как и все остальные. У меня есть запрет на размещение медицинских учреждений на данной территории. Будем с этим работать… — сказал Александр Старостенко.
Как на самом деле сложится судьба Автодоровского переулка, пока неизвестно. На презентации ПДП местные жители в основном высказывались за снос двухэтажек и объясняли, почему они так считают.
В то же время столичные краеведы выступают за
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Мы узнали, что будет с самой старой двухэтажкой Минска и со зданием бывшей железнодорожной больницы.
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