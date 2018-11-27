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«Убийство» коровы обернулось возбуждение уголовного дела
28.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
На неправедный путь встала жительница одной из деревень Волковысского района. Уже довольно зрелая женщина 1965 года рождения решила при помощи своей работы улучшить материальное положение, хотя раньше жила правильно: к уголовной и административной ответственности не привлекалась.
Представительница слабого пола трудилась бригадиром в сельхозорганизации. В подчинении была женщина на два года старше. Именно ей последовало указание убить казенную корову, соответствующие документы не оформлять, а мясо животного реализовать.
В итоге, животное пало. Об афере вскоре стало известно сотрудникам по борьбе с экономическими преступлениями местного райотдела милиции. Размер причиненного ущерба составил порядка четырехсот белорусских рублей. Изъято сто тридцать один килограмм мяса.
По статье «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» возбуждено уголовное дело, сообщает
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На неправедный путь встала жительница одной из деревень Волковысского района. Уже довольно зрелая женщина 1965 года рождения решила...
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