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Уволен пресс-секретарь МВД. Это он придумал заставить подростка извиниться перед «Минским городовым»
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Примерно неделя прошла с тех пор, как поутихли
Как объяснили источники, Евчар сняли за неудовлетворительную работу, но последней каплей стала его идея заставить подростка извиниться перед скульптурой, о чём в соцсетях не переставали говорить больше недели. «Идея сделать из этого спектакль пришла именно пресс-секретарю. Это видео и последующие реакции разъярили министра Шуневича», − сообщили источники.
В разговоре с журналистами Евчар сказал, что сейчас находится в отпуске, после которого решится, продолжит ли он работу в МВД. Но уже через пару часов на своей странице в Facebook он написал, что «ушёл по выслуге лет» и это его самостоятельное решение. Георгий Евчар отработал начальником информационного управления чуть более полугода. Сейчас его обязанности исполняет Виктор Новиков.
Фото: Виктор Толочко
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Уволен пресс-секретарь МВД. Это он придумал заставить подростка извиниться перед «Минским городовым»
Примерно неделя прошла с тех пор, как поутихли разговоры о «Минском городовом». И вдруг появилась новость, что своей должности лишился пресс-секретарь МВД....
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