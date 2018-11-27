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Уволен пресс-секретарь МВД. Это он придумал заставить подростка извиниться перед «Минским городовым»

28.11.2018 14:07 — Разное | KYKY  
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Примерно неделя прошла с тех пор, как поутихли разговоры о «Минском городовом». И вдруг появилась новость, что своей должности лишился пресс-секретарь МВД. Источники «Нашай Нiвы» говорят, что это его идеей было заставить подростка извиниться перед скульптурой за то, что он ударил её. Сам Георгий Евчар на своей странице в Facebook написал, что ушёл сам.

Как объяснили источники, Евчар сняли за неудовлетворительную работу, но последней каплей стала его идея заставить подростка извиниться перед скульптурой, о чём в соцсетях не переставали говорить больше недели. «Идея сделать из этого спектакль пришла именно пресс-секретарю. Это видео и последующие реакции разъярили министра Шуневича», − сообщили источники.

В разговоре с журналистами Евчар сказал, что сейчас находится в отпуске, после которого решится, продолжит ли он работу в МВД. Но уже через пару часов на своей странице в Facebook он написал, что «ушёл по выслуге лет» и это его самостоятельное решение. Георгий Евчар отработал начальником информационного управления чуть более полугода. Сейчас его обязанности исполняет Виктор Новиков.

Фото: Виктор Толочко

 
Теги: Новости
 
 
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Примерно неделя прошла с тех пор, как поутихли разговоры о «Минском городовом». И вдруг появилась новость, что своей должности лишился пресс-секретарь МВД....
 
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