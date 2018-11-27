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Ученые нашли новый смысл древних пещерных рисунков

28.11.2018 15:09 — Разное | Tut.by  
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Ученые провели новый анализ изображений на сводах ряда европейских пещер и пришли к выводу, что они связаны с астрономическими феноменами, такими как созвездия и кометы. Авторы нового исследования предполагают, что люди уже 40 тысяч лет назад использовали звезды для того, чтобы определять время. Результаты опубликованы в Athens Journal of History, передает «Индикатор».


Изображение: Stephane Begoin-Pascal Goetgheluck

На протяжении долгого времени люди пользовались звездами для навигации и определения времени. Однако когда появились подобные методы, до конца неясно. Звезды можно использовать как для того, чтобы определять время суток в течение ночи, так и для вычисления намного больших промежутков времени. Это можно сделать, анализируя прецессию оси вращения Земли — явление, из-за которого смещаются положения всех звезд. Период прецессии составляет около 26 тысяч лет. Ранее ученые думали, что люди узнали об этом явлении лишь во времена Древней Греции.

Новая работа предлагает иначе взглянуть на астрономические знания гораздо более древних людей. Британские исследователи из университетов Эдинбурга и Кента приводят аргументы, что примерно тогда, когда в Европе исчезли неандертальцы, люди могли с помощью прецессии определять время с точностью около 250 лет. На такой вывод исследователей натолкнуло изучение рисунков в пещерах Испании, Турции, Франции и Германии. Они считают, что изображения, которые обычно считают сценами охоты, на самом деле представляют из себя схемы расположения ярких созвездий во время важных событий.

«Раннее пещерное искусство показывает, что у людей, живших в последнем ледниковом периоде, были обширные знания о ночном небе. В плане интеллекта они вряд ли уступали современным людям», — уверен соавтор работы Мартин Свитмен.

Научное сообщество обсуждает гипотезу об астрономическом подтексте в наскальной живописи уже по крайней мере на протяжении 40 лет. Однако на данный момент сторонники этой идеи не смогли убедить подавляющее число специалистов в том, что такая интерпретация верна.

 
 
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Изображения, которые обычно считают сценами охоты, на самом деле представляют из себя схемы расположения ярких созвездий во время важных событий.
 
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