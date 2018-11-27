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До -20°С! Осень попрощается "крещенскими" морозами

28.11.2018 14:39 — Разное | Партизан  
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В ближайшие дни Беларусь будет находится под влиянием холодного скандинавского антициклона. Но после выходных "оттаем".

29 ноября (четверг) ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный умеренный, по западу порывистый. 

Температура воздуха минимальная ночью -8..-14°С, преимущественно по восточной половине страны -15..-20°С, максимальная - днем -3..-9°С.

30 ноября (пятница) сохранится влияние холодного скандинавского антициклона, центр которого переместится на юг европейской части России. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. 

Ветер юго-восточный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха ночью -7..-14°С, по востоку -15..-20°С, днем -3..-9°С.


1 декабря (суббота) Беларусь будет находиться уже на западной периферии холодного антициклона, утром и днем ожидается перемещение фронтального раздела с побережья Черного моря. Ожидается облачно с прояснениями. 

Ночью по югу, днем во многих районах страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8..-15°С, по северо-востоку до -18°С, днем -3..-9°С.


 
 
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В ближайшие дни Беларусь будет находится под влиянием холодного скандинавского антициклона. Но после выходных "оттаем".
 
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