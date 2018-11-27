|
Украина: наши корабли были захвачены в нейтральных водах
Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.
Об этом сообщает "
"Согласно ст. 95 Конвенции по морскому праву, военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства, кроме государства, под флагом которого они находятся", - напомнили в МинВОТ.
В министерстве также добавили, что, согласно резолюции 3314 Генассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, нападение вооруженными силами одного государства на морские силы или флот другого государства является агрессией.
А задержанные украинские военнослужащие находятся под защитой Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.
"Лица, которые организовали и совершили акт агрессии и дерзко нарушают нормы международного гуманитарного права должны помнить о неотвратимости наказания", - отметили в МинВОТ.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.
В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях, граничащих с Россией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)