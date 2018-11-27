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Украина: наши корабли были захвачены в нейтральных водах

28.11.2018 14:29 — Разное | Партизан  
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Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, опираясь на координаты нахождения военных кораблей "Бердянск", "Никополь", и "Яны Капу" в момент обстрела и задержания их военными подразделениями РФ. 



"Согласно ст. 95 Конвенции по морскому праву, военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства, кроме государства, под флагом которого они находятся", - напомнили в МинВОТ.

В министерстве также добавили, что, согласно резолюции 3314 Генассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, нападение вооруженными силами одного государства на морские силы или флот другого государства является агрессией.

А задержанные украинские военнослужащие находятся под защитой Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.

"Лица, которые организовали и совершили акт агрессии и дерзко нарушают нормы международного гуманитарного права должны помнить о неотвратимости наказания", - отметили в МинВОТ.


Напомним,  25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях, граничащих с Россией.

 
 
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Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.
 
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