Украина: наши корабли были захвачены в нейтральных водах

Украинская правда " со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, опираясь на координаты нахождения военных кораблей "Бердянск", "Никополь", и "Яны Капу" в момент обстрела и задержания их военными подразделениями РФ. Об этом сообщает "" со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, опираясь на координаты нахождения военных кораблей "Бердянск", "Никополь", и "Яны Капу" в момент обстрела и задержания их военными подразделениями РФ.













"Согласно ст. 95 Конвенции по морскому праву, военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства, кроме государства, под флагом которого они находятся", - напомнили в МинВОТ.





В министерстве также добавили, что, согласно резолюции 3314 Генассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, нападение вооруженными силами одного государства на морские силы или флот другого государства является агрессией.





А задержанные украинские военнослужащие находятся под защитой Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.





"Лица, которые организовали и совершили акт агрессии и дерзко нарушают нормы международного гуманитарного права должны помнить о неотвратимости наказания", - отметили в МинВОТ.









Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.





В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях, граничащих с Россией.