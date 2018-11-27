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Бывший пресс-секретарь МВД: Заканчиваю службу в связи с полной выслугой лет
На своей странице в Facebook бывший пресс-секретарь МВД Георгий Евчар сообщил, что увольняется из МВД.
Правда, в качестве причины он называет "полную выслугу лет"
"В связи с полной выслугой лет принял осознанное и добровольное решение закончить службу в органах внутренних дел... Остаюсь верен погонам и милиции”, — написал Евчар в своем Фейсбуке.
Напомним,
Отметим также, что несмотря на то, что официально он пока в отпуске, на
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На своей странице в Facebook бывший пресс-секретарь МВД Георгий Евчар сообщил, что увольняется из МВД.
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