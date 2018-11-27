Бывший пресс-секретарь МВД: Заканчиваю службу в связи с полной выслугой лет

Правда, в качестве причины он называет "полную выслугу лет"





"В связи с полной выслугой лет принял осознанное и добровольное решение закончить службу в органах внутренних дел... Остаюсь верен погонам и милиции”, — написал Евчар в своем Фейсбуке.











