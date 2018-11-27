Не по-людски: мать ждала свидания с сыном, а его уже расстреляли

накануне сообщалось, что исполнен смертный приговор Семену Бережному , который был приговорен к смертной казни Могилевским областным судом 21 июля 2017 года. Об этом правозащитникам сообщили родные Бережного. Напомним,, который был приговорен к смертной казни Могилевским областным судом 21 июля 2017 года. Об этомсообщили родные Бережного.





Что касается Игоря Гершанкова, то еще 27 ноября его мать сообщила, что уже месяц не получала от него писем, но ждет свиданияс ним.





С учетом, что в Беларуси обычно исполняется сразу несколько смертных приговоров, то следовало ожидать, приговор исполнен и в отношении Игоря Гершанкова.





Однако еще утром 28 ноября мать Гершанкова пыталась прояснить ситуацию в СИЗО №1 и Верховном суде, но там ей отказались что-либо говорить. И только днем в Могилевском областном суде подтвердили, что "приговор приведен в исполнение".









Следует отметить, что в этом году Комитет ООН по правам человека зарегистрировал индивидуальное обращение Семена Бережного, и направил Беларуси запрос о принятии временных мер до вынесения Комитетом окончательного решения.

Правозащитники надеялись, что власти Беларуси все-таки приостановят исполнение смертной казни до рассмотрения обращения, но власти не отреагировали на запрос КПЧ ООН. Аналогичное обращение было зарегистрировано КПЧ ООН и в отношении Игоря Гершанкова.





Напомним, по приговору Могилевского областного суда 21 июля 2017 года Игорь Гершанков и его жена Татьяна Гершанкова обвинялись в совершении убийств и подготовке к совершению убийств, похищении человека и подготовке к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, краже или уничтожении документов.





Татьяну Гершанкову дополнительно обвинили в незаконном обороте наркотиков или психотропов. Судом было установлено, что преступная группа в целом заработала на махинациях с чужим жильем более 2 миллиардов неденоминированных рублей.





Участникам преступной группировки были вынесены следующие приговоры:





Игорю Гершанкову - высшая мера наказания - расстрел;

Семену Бережнову - высшая мера наказания - расстрел;

Татьяне Гершанковой - 24 года тюрьмы с конфискацией имущества;

Борису Колесникову - 22 года и 1 месяц колонии строгого режима.





20 декабря 2017 года коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси вынесла решение по апелляционных жалобах двух фигурантов так называемого дела могилевских «черных риелторов»: Игоря Гершанкова и Бориса Колесникова: приговор Могилевского областного суда от 21 июля 2017 года оставить в силе, а жалобы без удовлетворения.





















