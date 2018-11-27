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Старшеклассники Минской области приняли участие в самом большом интерактивном уроке в Беларуси

28.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Интерактивный мастер-класс «Мастерство презентации», проведенный в рамках республиканского социально-образовательного проекта velcom YOUTH, собрал более 230 зрителей.

Интерактивный мастер-класс «Мастерство презентации», проведенный в рамках республиканского социально-образовательного проекта velcom YOUTH, собрал более 230 зрителей в самом большом зале VOKA кинотеатра velcomcinema, еще более 800 школьников по всей стране смотрели прямую трансляцию через видеосервис VOKA на образовательном канале velcom YOUTH.

Во время мастер-класса участники узнали, как презентовать свою идею, как построить выступление, как заинтересовать аудиторию, как добиться стройной и логичной структуры презентации. Рассказал об этом спикер первого мастер-класса Дмитрий Смирнов – спикинг-коучTEDxMinsk, руководитель школы ораторского мастерства, бизнес-тренер, генеральный продюсер Радио Би-Эй, радиоведущий.


В каждой области своеобразными хабами проекта стали школы и гимназии, ученики которых проявили наибольшую активность во время регистрации для участия в Республиканском конкурсе для старшеклассников velcom YOUTH. Ученики 10-х и 11-х классов из этих учебных заведений присоединились к прямой трансляции в своих школах – в шестой школьный день вместе с учителями они смогли посмотреть мастер класс в прямом эфире и задать свои вопросы спикеру.

С приветственным словом к участникам проекта обратился Кристиан Лаке – главный технический директор компании velcom. "Наше будущее – за такой молодежью, как вы! Именно поэтому мы запустили этот проект и просим вас работать в нем с той же открытостью, которую вы уже проявили. Слушайте друг друга, развивайтесь и бросайте себе вызов. Двигайтесь вперед, будьте лидерами своего поколения и помогите нам, взрослым, справиться с этим ритмом, а, возможно, и ускорить его. Но все начинается с обучения. В обучении, прежде всего, необходимо желание учиться, необходимо помнить, что есть вещи, которые нужно не только знать, но и уметь использовать практически. Надеемся, это путешествие поможет вам, но все в ваших руках ", – отметил топ-менеджер компании.

Cоциально-образовательный проект velcom YOUTH проводит компания velcom при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и организаторов конференции TEDxMinsk. Большая образовательная программа проекта включает серию мастер-классов по формированию компетенций у школьников в подготовке и проведении презентаций, ораторскому искусству, мастерству лидера. Отличительная черта проекта velcom YOUTH – вся коммуникация от подачи заявки до презентации проекта в финале ведется на белорусском языке.


Концепция проекта velcom YOUTH построена на использовании современных телекоммуникационных каналов для интерактивного взаимодействия со школьниками: именно с их помощью старшеклассники по всей стране смогли посетить онлайн-воркшоп, получить ответы на свои вопросы. Образовательная часть проекта velcom YOUTH предусматривает серию мастер-классов для школьников, способствующих формированию важных социальных компетенций, так называемых softskills, а интерактивный характер подачи информации во время мастер-классов стал отличным наполнением для мероприятий в концепции шестого школьного дня. Два следующих мастер-классы «Искусство выступления» и «Мастерство лидера» будут проведены 8 декабря и 12 января.

После окончания образовательной программы проекта с 20 января по 20 февраля 2019 г. участникам конкурса необходимо будет реализовать свою идею: подготовить и провести неформальное образовательное мероприятие: мастер-класс, дебаты или дискуссию по выбранной теме своего проекта. Авторы самых значимых, современных и оригинальных проектов попадут в число 10 финалистов. Они посетят TEDxMinsk 2019 и начнут работать над презентацией своей идеи с лучшими менторами. Их выступления пройдут на итоговом мероприятии TEDxYouth@Minsk в мае 2019 года. Все 10 финалистов получат призы – мобильные телефоны iPhoneXs, а трое победителей (по одному в каждом направлении конкурса) будут приглашены на мероприятие TEDx в Австрию.

Итоги первого этапа конкурса, а также информация о мероприятиях в рамках проекта размещены на сайте velcom-youth.by. Через некоторое время на сайте появится ссылка на видеоархив мастер-классов.


 
 
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Интерактивный мастер-класс «Мастерство презентации», проведенный в рамках республиканского социально-образовательного проекта velcom YOUTH, собрал...
 
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Чырвоны прамень
Герой працы
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Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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