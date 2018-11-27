Welcome to книжный фримаркет!

Дзержинская центральная районная библиотека приглашает всех на книжный фримаркет.
8 декабря Дзержинская центральная районная библиотека приглашает всех желающих на книжный фримаркет. Что это такое? Бесплатная книжная ярмарка, куда вы можете принести прочитанные и ненужные книги, а взамен взять понравившиеся, принесённые другими участниками.
В библиотеку можно приносить любые книги, а также журналы, словари, карты, атласы, книжные закладки, словом все то, что можно листать и читать. Определенных правил у фримаркета нет.
В программе:
- мастер-классы по изготовлению новогодней атрибутики;
- творческая лаборатория;
- литературный экспромт;
- библиолото;
- ингоград;
- фотозоны и многое другое.
Время проведения: с 11.00 до 18.00.
Книжный фримаркет — это не только "новая жизнь уже прочитанным книгам“, это еще один формат организации досуга, в том числе и семейного, в условиях библиотеки.