Welcome to книжный фримаркет!

Дзержинская центральная районная библиотека приглашает всех на книжный фримаркет.

8 декабря Дзержинская центральная районная библиотека приглашает всех желающих на книжный фримаркет. Что это такое? Бесплатная книжная ярмарка, куда вы можете принести прочитанные и ненужные книги, а взамен взять понравившиеся, принесённые другими участниками.

В библиотеку можно приносить любые книги, а также журналы, словари, карты, атласы, книжные закладки, словом все то, что можно листать и читать. Определенных правил у фримаркета нет.

В программе:

- мастер-классы по изготовлению новогодней атрибутики;

- творческая лаборатория;

- литературный экспромт;

- библиолото;

- ингоград;

- фотозоны и многое другое.

Время проведения: с 11.00 до 18.00.

Книжный фримаркет — это не только "новая жизнь уже прочитанным книгам“, это еще один формат организации досуга, в том числе и семейного, в условиях библиотеки.



