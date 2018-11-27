В Лиде увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте





В регионах продолжают повышать цены на проезд в городском и пригородном транспорте. Не обошел стороной этот процесс и Гродненскую область.



Так, в Лиде цена одной поездки в общественном транспорте увеличилась с 50 копеек до 55-ти. При покупки талона у водителя — до 60-ти копеек.

Цена проездного билета на месяц составит 24,09 рубля, на половину месяца — 12,71 рубля, на декаду — 8,47 рублей, на месяц «рабочих дней» — 19,29 рубля.

Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Лиды увеличивалась с октябре прошлого года .