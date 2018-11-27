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С 18 декабря в Лиде начнут свою работу елочные базары (видео)
Новый год уже в пути. Об этом подумали все, кто проходил мимо центральной площади Лиды.
Еще в понедельник на ней был установлен металлический каркас сборной новогодней елки, а вчера его уже заполнили лесными красавицами. В ближайшие дни коммунальщики начнут ее украшать. Сборная новогодняя елка будет установлена также в городском парке. Зеленые гостьи из леса в скором времени получат прописку и в пяти микрорайонах города.
А вот в домах их можно будет поставить не раньше 18-го декабря. Именно в этот день в Лидском лесхозе и его лесничествах начнется продажа праздничных деревьев. С 21-го декабря елочные базары начнут работу и в торговых точках города.
В Лидском лесхозе в этом году планируют отправить в продажу не менее двух тысяч елок высотой от метра и выше. Что касается цен, то они будут немного выше прошлогодних. К примеру, красавица до метра обойдется в шесть рублей, сообщает
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Новый год уже в пути. Об этом подумали все, кто проходил мимо центральной площади Лиды. Еще в понедельник на ней был установлен металлический каркас сборной...
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