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Тренер Малоритской СДЮШОР завышала количество воспитанников

28.11.2018 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Работник специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Малоритского района подозревается в служебном подлоге, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61026.php

Тренер Малоритской СДЮШОР завышала количество воспитанников

Тренер завышала количество занимавшихся у нее воспитанников, чтобы получать больше зарплату. С сентября 2017 года по май 2018-го она вносила ложные сведения в журнал учета учебно-педагогической работы. То есть фактически число юных спортсменов было меньше, чем в отчетах, которые подгонялись под нормативы наполняемости групп.

В отношении специалиста возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.427 (служебный подлог) УК. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа или лишения права занимать определенные должности до лишения свободы на срок до двух лет.

 
 
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Работник специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Малоритского района подозревается в служебном подлоге, сообщил БЕЛТА официальный...
 
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