«Умные» светофоры появятся в Бресте в рамках проекта Симбиосити

Об этом в ходе встречи региональных рабочих групп по Целям устойчивого развития сообщил заместитель председателя Брестского горисполкома Николай Якубовский.



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- Наш город – один из самых старейших в республике, - подчеркнул Николай Сергеевич. – И в следующем году ему исполнится 1000 лет. Символично, что к этой дате в Бресте будет реализовываться концепция устойчивого развития «Симбиосити», разработанная совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Мы попытаемся сделать город компактным, зелёным и умным – удобным для проживания. Чтобы он еще больше стал похож на европейские города.

Согласно концепции, областной центр планируется развивать по 6 направлениям: транспорт, экология, климат, водоснабжение и водоответвление, архитектура, озеленение.

В городе появится «умная» инфраструктура, в частности, специальные «умные» светофоры. Интегрированная система светофорного регулирования движения будет отдавать приоритет общественному транспорту. Это позволит значительно уменьшить в отдельных районах выбросы в атмосферу углекислого газа.

В планах также глобальная реконструкция очистных сооружений, что позволит навсегда забыть о зловонном запахе, особенно в жаркую пору года. Достаточно внимания разработчики «Симбиосити» уделили и переработке мусора, особенно медицинских отходов, утечкам воды, созданию зеленой карты Бреста.

Отметим, встреча региональных рабочих групп по ЦУР проходит сегодня на базе Брестского научно-технологического парка. Впервые она получилась такой массовой, с представителями рабочих групп всех регионов республики.

- Мы собрались здесь, чтобы обменяться опытом, - подчеркнула важность события Марианна Щёткина, Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития. – Сегодня очень важно выстроить работу не только на уровне областей, но и на уровне районов. Одна из наших задач – познакомить региональные группы между собой, показать лучший опыт работы, обсудить, каким образом выстраивать стратегию развития регионов и районов. В конце января мы проведем республиканский форум по устойчивому развитию, где обсудим, в том числе, и Национальную стратегию УР до 2035 года. А для этого необходимо подвести промежуточные итоги и наметить акселераторы развития нашей страны. Поэтому сегодня основное – это работа региональных групп. Три из них в настоящее время я могу назвать лидерами: это Брестская область, Могилевская и город Минск. В каждом регионе группы по ЦУР возглавляют заместители губернаторов, для нас очень важно, чтобы работа по устойчивому развитию не была формальной.

На встрече присутствовала Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецки. Она отметила положительный опыт нашей республики в организации программ устойчивого развития, в том числе и региональных.

- Региональные администрации играют очень важную роль в процессе развития страны, ведь они называют самые важные точки, которые нужно укреплять, - отметила Иоанна Казана-Вишневецки. – Здесь в Бресте уже реализовались очень интересные проекты, некоторые из них поддерживались ООН. Например, программа местного развития, проект «Город, дружественный детям», программа для женщин, которые пострадали от домашнего насилия, в рамках которой в Кобрине появился хороший кризисный центр. И в самом городе, и в области мы видим примеры очень интересных инициатив.