ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Умные» светофоры появятся в Бресте в рамках проекта Симбиосити

28.11.2018 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Об этом в ходе встречи региональных рабочих групп по Целям устойчивого развития сообщил заместитель председателя Брестского горисполкома Николай Якубовский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61024.php

«Умные» светофоры появятся в Бресте в рамках проекта Симбиосити

- Наш город – один из самых старейших в республике, - подчеркнул Николай Сергеевич. – И в следующем году ему исполнится 1000 лет. Символично, что к этой дате в Бресте будет реализовываться концепция устойчивого развития «Симбиосити», разработанная совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Мы попытаемся сделать город компактным, зелёным и умным – удобным для проживания. Чтобы он еще больше стал похож на европейские города.

Согласно концепции, областной центр планируется развивать по 6 направлениям: транспорт, экология, климат, водоснабжение и водоответвление, архитектура, озеленение.

В городе появится «умная» инфраструктура, в частности, специальные «умные» светофоры. Интегрированная система светофорного регулирования движения будет отдавать приоритет общественному транспорту. Это позволит значительно уменьшить в отдельных районах выбросы в атмосферу углекислого газа.

В планах также глобальная реконструкция очистных сооружений, что позволит навсегда забыть о зловонном запахе, особенно в жаркую пору года. Достаточно внимания разработчики «Симбиосити» уделили и переработке мусора, особенно медицинских отходов, утечкам воды, созданию зеленой карты Бреста.

Отметим, встреча региональных рабочих групп по ЦУР проходит сегодня на базе Брестского научно-технологического парка. Впервые она получилась такой массовой, с представителями рабочих групп всех регионов республики.

- Мы собрались здесь, чтобы обменяться опытом, - подчеркнула важность события Марианна Щёткина, Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития. – Сегодня очень важно выстроить работу не только на уровне областей, но и на уровне районов. Одна из наших задач – познакомить региональные группы между собой, показать лучший опыт работы, обсудить, каким образом выстраивать стратегию развития регионов и районов. В конце января мы проведем республиканский форум по устойчивому развитию, где обсудим, в том числе, и Национальную стратегию УР до 2035 года. А для этого необходимо подвести промежуточные итоги и наметить акселераторы развития нашей страны. Поэтому сегодня основное – это работа региональных групп. Три из них в настоящее время я могу назвать лидерами: это Брестская область, Могилевская и город Минск. В каждом регионе группы по ЦУР возглавляют заместители губернаторов, для нас очень важно, чтобы работа по устойчивому развитию не была формальной.

На встрече присутствовала Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецки. Она отметила положительный опыт нашей республики в организации программ устойчивого развития, в том числе и региональных.

- Региональные администрации играют очень важную роль в процессе развития страны, ведь они называют самые важные точки, которые нужно укреплять, - отметила Иоанна Казана-Вишневецки. – Здесь в Бресте уже реализовались очень интересные проекты, некоторые из них поддерживались ООН. Например, программа местного развития, проект «Город, дружественный детям», программа для женщин, которые пострадали от домашнего насилия, в рамках которой в Кобрине появился хороший кризисный центр. И в самом городе, и в области мы видим примеры очень интересных инициатив.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом в ходе встречи региональных рабочих групп по Целям устойчивого развития сообщил заместитель председателя Брестского горисполкома Николай Якубовский. -...
 
Новости дня
Новости разные
 
Welcome to книжный фримаркет!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика