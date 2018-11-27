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Проект новой редакции Налогового кодекса планируется внести в парламент до 7 декабря

28.11.2018 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Проект новой редакции Налогового кодекса планируется внести в Палату представителей до 7 декабря. Парламентарии намерены принять документ на осенней сессии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.


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Проект новой редакции Налогового кодекса планируется внести в парламент до 7 декабря

"С учетом поставленной Президентом задачи доработать документ в течение двух недель, проект новой редакции Налогового кодекса должен поступить на рассмотрение в Палату представителей до 7 декабря", - проинформировали в пресс-службе.

В верхней палате белорусского парламента 28 ноября под руководством председателя Совета Республики Михаила Мясниковича состоялось совещание по вопросам выполнения поручений главы государства по доработке проекта новой редакции Налогового кодекса. "В совещании принял участие первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. Рассмотрены спорные положения проекта новой редакции Налогового кодекса, приняты к сведению замечания Администрации Президента", - отметили в пресс-службе Совета Республики.

Создана рабочая группа, которая будет заниматься доработкой новой редакции Налогового кодекса. Ее возглавил Михаил Мясникович. Заместителем руководителя рабочей группы стал Александр Турчин.

Ранее над изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс работали две рабочие группы - межведомственная при Министерстве финансов и постоянно действующая при Совете Министров. "Новая рабочая группа создана для того, чтобы еще раз проанализировать подготовленную редакцию кодекса, обсудить спорные моменты и выработать по ним единое мнение", - отметил Михаил Мясникович. При этом главное требование к документу остается неизменным: налоговая система должна быть прозрачной, более простой и понятной для людей и бизнеса.

 
 
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Проект новой редакции Налогового кодекса планируется внести в Палату представителей до 7 декабря. Парламентарии намерены принять документ на осенней сессии,...
 
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