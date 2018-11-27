Мошенники под видом соцработников посещают пенсионеров

В последнее время участились случаи преступлений, когда под видом социальных работников в дома к пожилым людям, инвалидам проникают мошенники.



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Несмотря на широкую профилактическую кампанию и регулярные предупреждения со стороны сотрудников территориальных центров, есть граждане, которые из-за беспечности и доверчивости попадаются на удочку мошенников.

Как правило, преступники под предлогом продажи (покупки) различных товаров, представляясь работниками службы социальной защиты населения, медицинскими работниками и другими лицами, проникают в жилища пожилых людей и совершают хищения денег, золотых изделий и иных ценных вещей.

В целях профилактики преступлений, совершаемых в отношении лиц пенсионного возраста, рекомендуется:

– не хранить денежные средства в шкафах с бельем; исключить возможность обнаружения денег посторонними лицами при беглом осмотре квартиры; по возможности хранить крупные суммы денег в банках;

– не открывать дверь незнакомым, в том числе, представившимся сотрудниками различных социальных (коммунальных) служб. В любом случае не нужно стыдиться попросить у посетителей предъявить документы;

– если незнакомые лица под видом социальных работников все же зашли в квартиру, необходимо закрыть дверь, постоянно находиться рядом с ними; потребовать от пришедших предоставить подтверждающие документы.

Обратите внимание! Как правило, мошенники знают все о своих «жертвах». У них есть база номеров и вся информация – о боевых наградах, достижениях и многом другом. Они могут предъявлять удостоверения и иные подтверждающие документы. Преступники идут «в ногу» с прогрессом и изобретают все новые способы, чтобы обманывать граждан.

Пожилые - доверчивые люди. Это самые лёгкие жертвы для любого мошенника. Будьте внимательны!