Юбилей – время подведения итогов, размышлений о достижениях, успехах, планах на будущее. Прошло 60 лет с того дня, как ГУО «Ясли-сад № 3 г. Бреста» впервые распахнуло свои двери для маленьких брестчан. Детский сад прошел длинный путь становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска, улучшения материально-технической базы. Это долгие годы, наполненные ежедневным кропотливым трудом, заботой, моментами переживаний и гордости за своих педагогов и воспитанников.



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Бреста отметил 60-летний юбилей " alt="Ясли-сад № 3 г. Бреста отметил 60-летний юбилей ">



Первые детские сады в Бресте начали строиться в 50-х годах прошлого столетия. Здание яслей-сада № 3, расположенного на улице Маяковского, является «старожилом» Ленинского района. Постройка привлекает внимание своим необычным видом, похожим на сказочный замок. В 1958 году было набрано 115 детей, начиная с двухмесячного возраста. Еду для малюток готовили в печах. Спали малыши в спальных мешках на открытых верандах, которые в 1989 году были переоборудованы в спальни.



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В учреждении сформирован грамотный и опытный педагогический коллектив. Приоритетными направлениями деятельности яслей-сада № 3 города Бреста является создание благоприятных и безопасных условий в режиме круглосуточного пребывания воспитанников и оказание коррекционной и индивидуальной помощи для детей с особенностями развития. С 2006 году в яслях функционирует 3 группы для детей с нарушениями речи и трудностями в обучении. С детьми работают специалисты, которые оказывают коррекционную помощь, помогают этим детям адаптироваться в сложном развивающемся мире.

В феврале 2016 года учреждение принимало участие в районном «Смотре-конкурсе специальных и интегрированных групп и кабинетов учителей-дефектологов учреждений дошкольного образования Ленинского района г. Бреста». Результатом участия стали Диплом 1-й степени в номинации «Лучшая интегрированная группа» и Диплом в номинации «Удачный старт». С 2015 года на постоянной основе работает клуб «Логоцветик», благодаря которому в интернет-группе VIBER родители получают консультативную помощь и методическую поддержку.



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В учреждении оказываются образовательные услуги на платной основе. Большую популярность приобрели занятия по ткачеству и детскому фитнесу для родителей и детей. С мая 2014 года используется новая форма работы – адаптационная площадка с кратковременным пребыванием детей раннего возраста, не посещающих дошкольное учреждение, что, безусловно, свидетельствует о возможности удовлетворения социальных запросов семей. Особенное внимание уделяется приобщению воспитанников к белорусскому языку и культуре. Кроме программных занятий, проводятся мероприятия на белорусском языке, национальные игры и праздники.



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Администрация и коллектив учреждения находятся в постоянном поиске по совершенствованию работы с детьми и родителями. Педагогов и технический персонал яслей-сада № 3 г. Бреста объединяет любовь к детям, преданность делу, желание помочь малышам социализироваться в обществе. Доказательством высокого профессионализма являются благодарности родителей, жизнерадостные глаза и улыбки их детей.

Коллектив поздравили: руководители Ленинского района и образования города, представили общественных организаций, шефы, бывшие работники, воспитанники разных лет, родители.

Время не стоит на месте. Детский сад приобретает новый имидж, бережно сохраняет традиции, идет в ногу со временем. Пусть много проблем, но когда планы большие и цель ясна – любые горы по плечу!

С юбилеем!