ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ясли-сад № 3 г. Бреста отметил 60-летний юбилей

28.11.2018 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Юбилей – время подведения итогов, размышлений о достижениях, успехах, планах на будущее. Прошло 60 лет с того дня, как ГУО «Ясли-сад № 3 г. Бреста» впервые распахнуло свои двери для маленьких брестчан. Детский сад прошел длинный путь становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска, улучшения материально-технической базы. Это долгие годы, наполненные ежедневным кропотливым трудом, заботой, моментами переживаний и гордости за своих педагогов и воспитанников.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61019.php

Бреста отметил 60-летний юбилей " alt="Ясли-сад № 3 г. Бреста отметил 60-летний юбилей ">

Первые детские сады в Бресте начали строиться в 50-х годах прошлого столетия. Здание яслей-сада № 3, расположенного на улице Маяковского, является «старожилом» Ленинского района. Постройка привлекает внимание своим необычным видом, похожим на сказочный замок. В 1958 году было набрано 115 детей, начиная с двухмесячного возраста. Еду для малюток готовили в печах. Спали малыши в спальных мешках на открытых верандах, которые в 1989 году были переоборудованы в спальни.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61019.php

Ясли-сад № 3 г. Бреста отметил 60-летний юбилей

В учреждении сформирован грамотный и опытный педагогический коллектив. Приоритетными направлениями деятельности яслей-сада № 3 города Бреста является создание благоприятных и безопасных условий в режиме круглосуточного пребывания воспитанников и оказание коррекционной и индивидуальной помощи для детей с особенностями развития. С 2006 году в яслях функционирует 3 группы для детей с нарушениями речи и трудностями в обучении. С детьми работают специалисты, которые оказывают коррекционную помощь, помогают этим детям адаптироваться в сложном развивающемся мире.

В феврале 2016 года учреждение принимало участие в районном «Смотре-конкурсе специальных и интегрированных групп и кабинетов учителей-дефектологов учреждений дошкольного образования Ленинского района г. Бреста». Результатом участия стали Диплом 1-й степени в номинации «Лучшая интегрированная группа» и Диплом в номинации «Удачный старт». С 2015 года на постоянной основе работает клуб «Логоцветик», благодаря которому в интернет-группе VIBER родители получают консультативную помощь и методическую поддержку.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61019.php

Ясли-сад № 3 г. Бреста отметил 60-летний юбилей

В учреждении оказываются образовательные услуги на платной основе. Большую популярность приобрели занятия по ткачеству и детскому фитнесу для родителей и детей. С мая 2014 года используется новая форма работы – адаптационная площадка с кратковременным пребыванием детей раннего возраста, не посещающих дошкольное учреждение, что, безусловно, свидетельствует о возможности удовлетворения социальных запросов семей. Особенное внимание уделяется приобщению воспитанников к белорусскому языку и культуре. Кроме программных занятий, проводятся мероприятия на белорусском языке, национальные игры и праздники.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61019.php

Ясли-сад № 3 г. Бреста отметил 60-летний юбилей

Администрация и коллектив учреждения находятся в постоянном поиске по совершенствованию работы с детьми и родителями. Педагогов и технический персонал яслей-сада № 3 г. Бреста объединяет любовь к детям, преданность делу, желание помочь малышам социализироваться в обществе. Доказательством высокого профессионализма являются благодарности родителей, жизнерадостные глаза и улыбки их детей.

Коллектив поздравили: руководители Ленинского района и образования города, представили общественных организаций, шефы, бывшие работники, воспитанники разных лет, родители.

Время не стоит на месте. Детский сад приобретает новый имидж, бережно сохраняет традиции, идет в ногу со временем. Пусть много проблем, но когда планы большие и цель ясна – любые горы по плечу!

С юбилеем!

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юбилей – время подведения итогов, размышлений о достижениях, успехах, планах на будущее. Прошло 60 лет с того дня, как ГУО «Ясли-сад № 3 г. Бреста» впервые распахнуло...
 
Новости дня
Новости разные
 
Welcome to книжный фримаркет!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика