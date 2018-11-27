Итоги работы Экокластера за 2018 год предлагают провести в формате встречи-дебатов

6 декабря с 17.00 до 20.30 Экокластер приглашает всех-всех-всех на презентацию итогов работы за 2018 год!



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Адрес: Пионерская 52, 2 этаж, конференц-зал.

Напомним, что Экокластер создан двумя организациями - "За вело Брест" и "Время Земли", как площадка для диалога между НГО, бизнесом, властями и жителями Брестской области по продвижению эко-вело инициатив.

Программа встречи:

17.00 - 17.45 Конференция для журналистов и гостей:

- Итоги работы общественной приемной за прошедший год, экологические проблемы которые волнуют жителей Бреста и Брестского региона.

- Программы "Вместе для Бреста" и "Вместе для каждого".

- Крупные эко-вело проекты в которых участвует город Брест, в которых можно принять участие активным жителям.

- Программы и планы Экокластера на 2019 год.

18.00 - 18.45 Дебаты на тему "Как сделать Брест комфортным для каждого?". Гости, представители НГО, власти и бизнеса.

19.00 - 20.30 Мини-фуршет и неформальное общение с представителями организаций "Время Земли" и "За Вело Брест"

- Награждение самых активных волонтеров Экокластера

- Обсуждение услуг Экокластера для волонтёров