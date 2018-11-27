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Итоги работы Экокластера за 2018 год предлагают провести в формате встречи-дебатов
28.11.2018 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
6 декабря с 17.00 до 20.30 Экокластер приглашает всех-всех-всех на презентацию итогов работы за 2018 год!
Адрес: Пионерская 52, 2 этаж, конференц-зал.
Напомним, что Экокластер создан двумя организациями - "За вело Брест" и "Время Земли", как площадка для диалога между НГО, бизнесом, властями и жителями Брестской области по продвижению эко-вело инициатив.
Программа встречи:
17.00 - 17.45 Конференция для журналистов и гостей:
- Итоги работы общественной приемной за прошедший год, экологические проблемы которые волнуют жителей Бреста и Брестского региона.
- Программы "Вместе для Бреста" и "Вместе для каждого".
- Крупные эко-вело проекты в которых участвует город Брест, в которых можно принять участие активным жителям.
- Программы и планы Экокластера на 2019 год.
18.00 - 18.45 Дебаты на тему "Как сделать Брест комфортным для каждого?". Гости, представители НГО, власти и бизнеса.
19.00 - 20.30 Мини-фуршет и неформальное общение с представителями организаций "Время Земли" и "За Вело Брест"
- Награждение самых активных волонтеров Экокластера
- Обсуждение услуг Экокластера для волонтёров
Принять участие могут все желающие, участие бесплатное, по предварительной регистрации:
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