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Итоги работы Экокластера за 2018 год предлагают провести в формате встречи-дебатов

28.11.2018 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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6 декабря с 17.00 до 20.30 Экокластер приглашает всех-всех-всех на презентацию итогов работы за 2018 год! 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61018.php

Итоги работы Экокластера за 2018 год предлагают провести в формате встречи-дебатов

Адрес: Пионерская 52, 2 этаж, конференц-зал. 

Напомним, что Экокластер создан двумя организациями - "За вело Брест" и "Время Земли", как площадка для диалога между НГО, бизнесом, властями и жителями Брестской области по продвижению эко-вело инициатив.

Программа встречи:

17.00 - 17.45 Конференция для журналистов и гостей:

- Итоги работы общественной приемной за прошедший год, экологические проблемы которые волнуют жителей Бреста и Брестского региона.

- Программы "Вместе для Бреста" и "Вместе для каждого".

- Крупные эко-вело проекты в которых участвует город Брест, в которых можно принять участие активным жителям.

- Программы и планы Экокластера на 2019 год.

18.00 - 18.45 Дебаты на тему "Как сделать Брест комфортным для каждого?". Гости, представители НГО, власти и бизнеса.

19.00 - 20.30 Мини-фуршет и неформальное общение с представителями организаций "Время Земли" и "За Вело Брест"

- Награждение самых активных волонтеров Экокластера

- Обсуждение услуг Экокластера для волонтёров

Принять участие могут все желающие, участие бесплатное, по предварительной регистрации: https://goo.gl/forms/O0Ur6NqekuEo2SAw1

 
Теги: Брест
 
 
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6 декабря с 17.00 до 20.30 Экокластер приглашает всех-всех-всех на презентацию итогов работы за 2018 год! Адрес: Пионерская 52, 2 этаж, конференц-зал. Напомним, что...
 
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