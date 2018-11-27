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В Мозыре парень задержал серийного грабителя

28.11.2018 15:10 — Разное | Аргументы и факты  
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В Мозыре парень задержал серийного грабителя
Екатерина Юрченко / УВД Гомельского облисполкома

Первое нападение произошло в сентябре 2018 года на улице Ульяновской. Угрожая женщине, мужчина забрал у нее деньги и украшения. В тот раз найти злоумышленника не удалось.  

Спустя месяц история повторилась. На этот раз мозырянин напал на женщину, которая шла по ул. Калинина. Он уже забрал добычу и собирался скрыться, когда на помощь пострадавшей подоспел свидетель Павел Колоцей. 

Мужчина ехал в машине и остановился, увидев активно жестикулирующую женщину. Он побежал за преступником и сумел задержать его. По словам парня, ему стало страшно уже после поимки грабителя: «Мало ли, заточку достанет».

На грабителя возбуждено уголовное дело. Павла пригласили в райотдел милиции, где в присутствии всего личного состава начальник полковник милиции Виктор Гончаров вручил ему благодарность и денежную премию, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. 

В Мозыре парень задержал серийного грабителя
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Теги: Могилев
 
 
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Задержанным оказался ранее судимый 37-летний мозырянин. Он ограбил двух пожилых женщин.
 
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