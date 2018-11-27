В Мозыре парень задержал серийного грабителя

Первое нападение произошло в сентябре 2018 года на улице Ульяновской. Угрожая женщине, мужчина забрал у нее деньги и украшения. В тот раз найти злоумышленника не удалось.

Спустя месяц история повторилась. На этот раз мозырянин напал на женщину, которая шла по ул. Калинина. Он уже забрал добычу и собирался скрыться, когда на помощь пострадавшей подоспел свидетель Павел Колоцей.

Мужчина ехал в машине и остановился, увидев активно жестикулирующую женщину. Он побежал за преступником и сумел задержать его. По словам парня, ему стало страшно уже после поимки грабителя: «Мало ли, заточку достанет».