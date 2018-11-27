Кому нельзя есть грибы

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Грибы имеют свойства впитывать из земли весь спектр ядовитых веществ, таких как ртуть, свинец, цинк, мышьяк и др. Их употребление иногда заканчивается трагически — грибными отравлениями, а порой и приводит к смерти человека.Во вред эти растения будут детям до 12 лет, беременным и кормящим женщинам, а также пожилым людям. Грибы также противопоказаны тем, у кого гастрит, холецистит, колит и прочие заболевания пищеварительной системы.