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Кому нельзя есть грибы
Фото с сайта lovesun.by
Грибы имеют свойства впитывать из земли весь спектр ядовитых веществ, таких как ртуть, свинец, цинк, мышьяк и др. Их употребление иногда заканчивается трагически — грибными отравлениями, а порой и приводит к смерти человека.
Во вред эти растения будут детям до 12 лет, беременным и кормящим женщинам, а также пожилым людям. Грибы также противопоказаны тем, у кого гастрит, холецистит, колит и прочие заболевания пищеварительной системы.
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Грибы — для многих любимый продукт, который можно приготовить различными способами.
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