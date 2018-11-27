Украина ведет переговоры с США о размещении военной базы у границы с Россией - СМИ

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Власти Украины обсуждают с представителями США размещение американской базы на востоке страны или рядом с Крымом.Украина: независимость реальная или формальная? К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАССОб этом пишет в среду газетасо ссылкой на депутата Рады от "Блока Петра Порошенко"По его словам, "диалог с американцами об этом ведется" на политическом уровне.сказал Винник изданию. Он отметил, что, поскольку иначе Украина не можетПри определении места расположения базы, добавил депутат, необходимо учитыватна Украине. Он считает, что это может быть либо восточная граница Украины, либо прилегающие к Республике Крым области. Винник подчеркнул, что база должна быть расположена