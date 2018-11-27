|
Украина ведет переговоры с США о размещении военной базы у границы с Россией - СМИ
Фото: Степан Петренко / ТАСС
Власти Украины обсуждают с представителями США размещение американской базы на востоке страны или рядом с Крымом.
Украина: независимость реальная или формальная? К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС
Об этом пишет в среду газета
По его словам, "диалог с американцами об этом ведется" на политическом уровне. "Если о юридическом, то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО", - сказал Винник изданию. Он отметил, что "база, конечно, нужна, это однозначно", поскольку иначе Украина не может "полноценно обеспечивать долгосрочную безопасность страны в связи с политикой РФ".
При определении места расположения базы, добавил депутат, необходимо учитыват "угрозы военного характера, которые могут возникать" на Украине. Он считает, что это может быть либо восточная граница Украины, либо прилегающие к Республике Крым области. Винник подчеркнул, что база должна быть расположена "вблизи этих территорий".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Киеве считают, что не могут самостоятельно обеспечивать долгосрочную безопасность.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)