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"Никакой тревоги не испытываем". Тренер БАТЭ - о заключительном домашнем матче в Лиге Европы

28.11.2018 15:47 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага и нападающий Максим Скавыш в пресс-центре «Борисов-Арены» рассказали журналистам о подготовке к матчу Лиги Европы против венгерского «Види», который станет для борисовчан заключительным домашним поединком в этом году, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.


Алексей Бага. Фото: fcbate.by

— БАТЭ уступил 0:3 «Шахтеру», победил «Луч» со счетом 4:1, но дожал соперника только в концовке встречи. Не тревожит ли это накануне завтрашнего матча?

— Абсолютно нет. Нормальная ситуация в футболе, в любом виде спорта. Невозможно пройти дистанцию без проколов, поражений, голов «на флажке» и всего остального. Нормальный сценарий чемпионата, нормальный сценарий футбольной жизни. Поэтому никакой тревоги не испытываем.

— Когда-то играли дома с ПСЖ при температуре «-14» градусов. Завтра предстоит выйти на поле при «-10». Осилим?

— А что остается делать? Нам не приходится выбирать. Чемпионат заканчивается 2 декабря — и много говорится о качестве полей, погоде. Если выступаешь в групповой стадии еврокубков, то попадаешь в такую ситуацию. Это наш регион, наши реалии. Осилим, конечно. Ничего страшного.

— Сергей Гуренко говорил о том, что сезон заканчивается очень поздно. Если примут решение о более раннем завершении чемпионата, не станет ли это проблемой для БАТЭ, регулярно участвующего в групповых раундах еврокубков?

— Пока рассуждать об этом преждевременно. Но мы сейчас заканчиваем 2 декабря, а с ПАОКом в Греции играем 13-го. То есть еще 11 дней предстоит работать. Если чемпионат завершится раньше, то будет еще больше дней. Естественно, надо смотреть, думать. Есть вариант выезжать куда-то на сбор. В любом случае вопросов много. Скажем, в Минске едешь — нормально, а в Дудинке снег по колено уже две недели. Деревья повалило. Повторюсь: если примут какое-то решение, тогда и обсудим.

— В стартовом туре групповой стадии БАТЭ достаточно уверенно победил «Види», который в дальнейшем дважды взял верх над ПАОКом, здорово смотрелся против «Челси». Как изменились венгры, за счет чего прибавили?

— Я не сказал бы, что «Види» как-то кардинально изменился. Оба матча с ПАОКом хорошо действовал в обороне, опасно контратаковал. Если брать встречу в Греции, то использовал два «стандарта». Это показательный момент в современном европейском футболе, когда стандартные положения имеют огромное значение в сражениях с более сильной командой.

Сегодня узнаем, кто прилетел в Минск в составе «Види». У определенных футболистов были проблемы со здоровьем — у Миланова, Хусти. И от этого в чем-то станем отталкиваться.

— БАТЭ пропустил много мячей в дебюте матчей с ПАОКом и «Челси». А «Види», в свою очередь, очень быстро забил салоникцам. Как-то разбирали этот момент?

— Нет. Прежде всего нужно отталкиваться от себя. Нас не должно особо волновать, кому и когда забивал «Види».

— Вы тренируетесь на борисовском городском стадионе. Насколько это комфортно по сравнению с работой на базе в Дудинке?

— Заново привыкать точно не пришлось. Городской — наш родной стадион, где многое было пережито. Дней десять назад там включили подогрев — и теперь тренируемся на шикарном зеленом газоне. Никакого намека на зиму и холод. Единственное, что приходится проехать из Дудинки и обратно. Но это не занимает много времени. Лучше так, чем на каком-то льду или снегу. Благодарим работников городского стадиона, которые делают все для того, чтобы команда трудилась в хороших условиях.

— Какие нюансы могут решить исход завтрашнего поединка? С учетом того, что обе команды любят действовать вторым номером, неплохо используют «стандарты».

— Если брать в расчет и погоду, и турнирное положение, то есть множество нюансов, способных повлиять на результат. О чем-то конкретном говорить тяжело. В каждой игре есть чересчур много ситуаций, которые могут повлиять на исход.

— Слободан Симович много пропустил из-за травмы, а в последнее время провел два полных матча. Готов ли он к еврокубковым скоростям?

— В плане физической формы — да. Слободан упорно трудился, когда восстанавливался. Это долгий и нудный процесс, который Симович, надо отдать должное, провел очень здорово. Поэтому успел восстановиться и выйти на поле еще в нынешнем году. Но надо понимать: одно дело — играть с «Городеей» и «Лучом», другое — один из решающих матчей в группе Лиги Европы. В любом случае, Слободан готовится. Но по поводу его участия в поединке еще будем думать.

— У Гордейчука схожая ситуация.

— Радует, что его отпустили и больше не преследуют болевые ощущения. Но Миша много пропустил. А что с первой минуты, что с замены попасть в еврокубковую игру непросто. Гордейчук в обойме, тренируется, но и по нему вопрос еще рассмотрим.

— «Види» удачно выступает в гостях — и в чемпионате, и в той же встрече с ПАОКом. Как считаете, сыграют ли завтра секешфехерварцы сильнее, чем в Будапеште?

— Что значит «сильнее»? Сильнее в обороне, в контратаке? Или что будет более атакующий состав? «Види» в еврокубках хорошо выглядит в обороне — надо отдать должное тренерскому штабу и футболистам, которые понимают, что делать, и качественно это выполняют. Как следствие, имеют на сегодня в активе 6 очков в столь непростой группе.

Сыграют ли они завтра сильнее или слабее, практически полностью зависит от нас. Если заставим соперников обороняться — это одно, если своими действиями позволим им атаковать — совсем другое.

— Вы говорили, что Неманья Милунович до окончания сезона БАТЭ не помощник. Ничего не изменилось в данном отношении?

— Нет. Не хотим ничего форсировать, заставлять человека играть с какими-то проблемами, чтобы это не отразилось на его дальнейшей карьере или даже здоровье. Слава богу, есть кем заменить Милуновича. Мучить его не собираемся.

— Некоторые тренеры не всегда рассчитывают на игроков, которые по окончании сезона покидают команду. Что скажете по ситуации с Максимом Володько? Рассчитываете на него?

— Надо понимать, что тренируются 23 футболиста, а в заявку попадают 18. Если кто-то не попадает, то это отнюдь не значит, что он для БАТЭ отрезанный ломоть. Все, кто здесь, до последнего патрона, до последнего вздоха будут приносить пользу. А в чью пользу решим в плане состава, заявки, относится только к конкретному матчу. В данном случае — с «Види».

— Перед поединком с «Челси» присутствовал хороший эмоциональный фон в том числе из-за победы ЦСКА над мадридским «Реалом». Вчера Виктор Михайлович, к сожалению, проиграл. Можно сказать, что вы сейчас остались 1 на 1?

— Повторю то, что сказал перед встречей с «Челси». Сейчас нет непобедимых. Надо действовать агрессивно, верить в себя и партнеров. И вылазить из кокона, не думать, что зарубежные команды, кто бы там ни был, умнее и быстрее нас. Я с этим в корне не согласен. Мы умнее, сильнее и будем их обыгрывать. А то, что случилось в Москве… Обидно, ведь все для ЦСКА в матче с «Викторией» складывалось неплохо. Что будет завтра, зависит от нас. Еще раз скажу: мы должны играть с верой в хорошее будущее — как в противостоянии с «Види», так и в целом.

— Как себя чувствует Яссе Туоминен? Его отсутствие как-то скажется в преломлении на завтрашнюю игру?

— Травма у Яссе достаточно серьезная — потребуется лечение до конца января. Сейчас в гипсе, приезжает на базу и делает много процедур, восстановительных мероприятий. Держится молодцом — и ребята, и медицинский штаб его всячески поддерживают. Благо парень коммуникабельный, с оптимизмом смотрит в будущее.

Только матч покажет, как справимся без Туоминена. Если бы Яссе был здоров, мы рассчитывали бы на него. Возможно, это был бы игрок основы или замены. Но человек в гипсе — говорить о нем в преломлении на поединок с «Види» нет смысла. Ждем Туоминена на сборах. Уверены, он еще поможет БАТЭ!

Максим Скавыш: Приглашаем болельщиков прийти и поддержать нас


Максим Скавыш. Фото: fcbate.by

— Начнем с банального. Как настроение?

— Боевое. Все понимают значимость матча. Нам необходимо добиться положительного результата. Играем дома, при своих болельщиках. И настраиваемся на сто процентов.

— Ты стал рекордсменом чемпионатов Беларуси по количеству мячей, забитых после выходов на замену. Как будет завтра?

— Даже не знаю, что и ответить. Каждый раз, когда выходишь на поле — неважно, со старта или на замену, хочется забить, принести пользу команде. А по завтрашней игре… Сами увидите, как я выйду и получится ли отличиться.

— Как думаешь, сколько людей придет на матч БАТЭ с «Види»? Какой поддержки ожидаете?

— Надеюсь, посещаемость окажется хорошей. Все же это поединок групповой стадии Лиги Европы, да еще очень важный. Приглашаем болельщиков прийти и поддержать нас! — призвал Максим Скавыш.

Матч 5-го тура групповой стадии Лиги Европы БАТЭ — «Види» пройдет на поле «Борисов-Арены» 29 ноября и начнется в 20.55 по белорусскому времени.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага и нападающий Максим Скавыш рассказали о подготовке к матчу Лиги Европы против венгерского «Види».
 
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