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Владельцам "дизелей" приготовиться: в ночь на четверг обещают до минус 20 градусов

28.11.2018 15:43 — Разное | Tut.by  
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До минус 20 градусов даже в конце ноября — температура для Беларуси нехарактерная. Именно столько обещают синоптики в ночь на четверг в восточных районах страны. И это на 4−5 градусов ниже нормы. Такая погода может в первую очередь стать неприятным сюрпризом для автомобилистов-дизелистов. Напоминаем, как пережить морозы, ведь зима еще только начинается.


Кстати, на АЗС уже с октября продают зимнее дизельное топливо, причем есть даже класса 2, с предельной температурой фильтруемости -32ºС. Залил и забыл? Не всегда. Есть еще нюансы, о которых следует знать.

Покупать ли присадку для дизельного топлива?

Только если не уверены в качестве того топлива, которое продается на АЗС. В первую очередь стоит помнить то, что присадки — мера превентивная. Застывший в баке парафин они не растворяют. Поэтому заливаются перед наступлением морозов: при температуре топлива не ниже -5 градусов (это температура помутнения). То есть если топливо уже помутнело, присадка будет бесполезна.

Отметим, присадки способны на 5−10 градусов понизить температуру, при которой топливо все еще будет способно проходить через топливный фильтр. И стоит помнить, что лишь некоторые автопроизводители допускают использование присадок в своих дизельных моторах. Но если по какой-то причине в баке у вас плещется летнее топливо, обещают сильный мороз, а АЗС с зимним ДТ далеко, то присадка может стать спасением. Подробнее читайте в нашем лабораторном испытании присадок.

Проверьте аккумулятор

Этот совет касается как «дизелистов», так и владельцев бензиновых авто. «Живой» аккумулятор существенно повышает шансы завестись после ночной стоянки в сильный мороз. Но порой измерения напряжения с помощью мультиметра недостаточно, требуется более современное диагностическое оборудование или хотя бы нагрузочная вилка, которая проверит работу аккумулятора в разных режимах. Даже просто провернуть коленвал в застывшем масле севший аккумулятор не всегда сможет. Если не уверены в «силах» своего аккумулятора, лучше купить новый.

Замените топливный фильтр и охлаждающую жидкость


В системе смазки должно быть качественное масло, подходящее по вязкости к погодным условиям. Хотя для нашего климата применять сезонное масло нет никакого смысла. Достаточно того, что рекомендуется автопроизводителем для нашего региона. Обязательно замените перед морозами топливный фильтр, проверьте плотность и температуру замерзания технических жидкостей. Вспомните, не доливали ли вы в систему охлаждения воду. Если да, то лучше заменить охлаждающую жидкость полностью. Это не такая затратная процедура.

Если машина не завелась с 5−6 попыток — не мучайте ее


Общая для всех рекомендация — перед запуском отключить дополнительные потребители энергии — климат-контроль, аудиосистему, подогревы. Потом повернуть ключ зажигания и дождаться, пока погаснут контрольные лампы. Для владельцев дизельных авто проедуру можно повторить несколько раз, чтобы дополнительно прогреть цилиндр свечами накала. После этого можно пробовать заводить. На машине с «механикой» рекомендуется выжать педаль сцепления. Так стартеру и аккумулятору будет легче провернуть двигатель, не придется дополнительно вращать шестерни коробки передач в загустевшем масле.

«Крутить» стартером можно не больше 10 секунд, потом увеличивается вероятность выхода из строя стартера или аккумулятора. Если не получилось завести автомобиль с первого раза, через 30−40 секунд попробуйте еще раз. Но если машина после 5−6 попыток запуска так и не завелась, то шансов на дальнейший успех очень мало.

Определить исправность свечей накала на дизельном автомобиле можно только в условиях СТО с необходимым диагностическим оборудованием. Причем простая поверка путем подключения в цепь лампочки, как иногда делают, не поможет. Загоревшаяся или не загоревшаяся лампа лишь покажет, приходит ли на свечу напряжение из блока управления. Так что если осенью с понижением температуры наблюдались проблемы с запуском дизельного двигателя, то в мороз они лишь усугубятся.

Что делать, если не завелся

Оптимальный вариант — теплый паркинг или отапливаемый гараж. Специалисты в один голос советуют без крайней необходимости не заводить автомобиль «с толкача». Это может закончиться проскакиванием ремня ГРМ или срезанием шпонки коленвала или распредвала. А это уже проблема посерьезнее, чем незаведенный двигатель. Если дело только в слабом аккмуляторе, то можно и «прикурить», но лишь с соблюдением некоторых правил. Причем существует несколько мнений по поводу правильности подключения проводов для «прикуривания» и процесса заводки.

Но усредненная процедура выглядит так: сначала накидываем провод на плюсовую клемму аккумулятора-донора, потом — на плюсовую клемму «пациента». Затем соединяем минусовую клемму «донора» с блоком цилиндров «пациента» либо любой «чистой» деталью кузова. Если нет такой возможности, цепляйте провод от донора на минусовую клемму севшего аккумулятора.

Мнения о том, стоит ли при «прикуривании» заводить двигатель «донора», расходятся. Особой необходимости в этом нет, так что после правильного присоединения проводов можно пробовать запускать двигатель «пациента». Снимаются провода в обратном порядке.

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До минус 20 градусов даже в конце ноября - температура для Беларуси нехарактерная. Именно столько обещают синоптики в ночь на четверг в восточных районах страны. И...
 
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