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Еще один смертный приговор привели в исполнение в Беларуси

28.11.2018 15:58 — Разное | БДГ  
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Фигурант по делу «черных риелторов» 36-летний Игорь Гершанков казнен.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна" со ссылкой на слова матери приговоренного к смертной казни. Она 28 ноября получила подтверждение о приведении приговора в исполнение в Могилевском областном суде.

Ранее сообщалось, что расстрелян еще один фигурант по данному делу – Семен Бережной.

Оба осужденных подавали апелляцию на обжалование приговора в Комитете по правам человека ООН, но белорусская система не предусматривает согласования действий с ООН. 

Правозащитники надеялись, что Республикой Беларусь все-таки будут приняты временные меры о приостановлении исполнения смертной казни к рассмотрению обращения, но белорусские власти не отреагировали на запрос КПЧ ООН. 

 
 
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Фигурант по делу «черных риелторов» 36-летний Игорь Гершанков казнен.
 
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