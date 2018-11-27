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Лука Модрич назван лучшим плеймейкером 2018 года

28.11.2018 16:06 — Разное | СТВ  
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Международная федерация футбольной истории и статистики обнародовала итоги опроса на звание лучшего плеймейкера 2018 года. По его итогам, больше всего очков набрал лучший игрок ЧМ-2018 в России хорват Лука Модрич.

Лука Модрич назван лучшим плеймейкером 2018 года

В тройку сильнейших также вошли аргентинец Лионель Месси и Эден Азар из Бельгии.  

Лука Модрич назван лучшим плеймейкером 2018 года

Лука Модрич назван лучшим плеймейкером 2018 года
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Теги: Минск
 
 
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Международная федерация футбольной истории и статистики обнародовала итоги опроса на звание лучшего плеймейкера 2018 года. По его итогам, больше всего очков набрал...
 
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