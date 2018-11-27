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Гандбол. БГК им. Мешкова проиграл хорватскому «Нексе»в SEHA-лиге

28.11.2018 16:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел пятое поражение в чемпионате SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. БГК им. Мешкова проиграл хорватскому «Нексе»в SEHA-лиге

Гандбол. БГК им. Мешкова проиграл хорватскому «Нексе»в SEHA-лиге

На площадке брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси принимали хорватский клуб «Нексе» и уступили со счетом 25:30. До этого БГК выиграл четыре встречи и столько же раз уступал соперникам.

Сейчас брестчане – шестые в турнирной таблице. Следующую встречу в этом турнире БГК проведет 4 декабря на своей площадке против «Извиджача» из Боснии и Герцеговины.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел пятое поражение в чемпионате SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На площадке...
 
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