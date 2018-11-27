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В Мозыре награждён задержавший серийного грабителя молодой человек

28.11.2018 16:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Мозыре правоохранители поблагодарили местного жителя за помощь в задержании серийного грабителя.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в конце сентября на улице Ульяновской неизвестный с угрозами и применением насилия отнял у пожилой женщины наличность и ювелирные украшения. Потерпевшая обратилась в милицию, но задержать злоумышленника по горячим следам не получилось.  

Через месяц подозреваемый вновь совершил правонарушение. Он выбрал безлюдную улицу и одиноко идущую женщину. Забрав у неё ценности, фигурант попытался скрыться, но его задержал проезжавший мимо 26-летний водитель.  

Гражданин увидел активно жестикулирующую прохожую, остановился возле неё и узнал, что женщину ограбили. Молодой человек догнал подозреваемого и задержал его. Далее парень поехал по своим делам, оставив задержанного подоспевшим родственникам потерпевшей.  

В Мозыре награждён задержавший серийного грабителя молодой человек
Фото: УВД Гомельского облисполкома / Екатерина Юрченко  

Возбуждено уголовное дело.

Личность фигуранта установлена, им оказался 37-летний ранее судимый мозырянин. От его действий пострадали две пожилые женщины, они лишились денег и украшений.  

Водителя, который задержал подозреваемого, пригласили в райотдел милиции, где ему вручили благодарность и денежную премию.

Осенью 2018 года был награждён студент гомельского ВУЗа. 

Парень помог женщине, которую сбила машина (подробности здесь).  
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Мозыре правоохранители поблагодарили местного жителя за помощь в задержании серийного грабителя.   Как сообщает УВД Гомельского...
 
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