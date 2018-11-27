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В Мозыре награждён задержавший серийного грабителя молодой человек
Новости Беларуси. В Мозыре правоохранители поблагодарили местного жителя за помощь в задержании серийного грабителя.
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Через месяц подозреваемый вновь совершил правонарушение. Он выбрал безлюдную улицу и одиноко идущую женщину. Забрав у неё ценности, фигурант попытался скрыться, но его задержал проезжавший мимо 26-летний водитель.
Гражданин увидел активно жестикулирующую прохожую, остановился возле неё и узнал, что женщину ограбили. Молодой человек догнал подозреваемого и задержал его. Далее парень поехал по своим делам, оставив задержанного подоспевшим родственникам потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело.
Личность фигуранта установлена, им оказался 37-летний ранее судимый мозырянин. От его действий пострадали две пожилые женщины, они лишились денег и украшений.
Водителя, который задержал подозреваемого, пригласили в райотдел милиции, где ему вручили благодарность и денежную премию.
Осенью 2018 года был награждён студент гомельского ВУЗа.
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Новости Беларуси. В Мозыре правоохранители поблагодарили местного жителя за помощь в задержании серийного грабителя. Как сообщает УВД Гомельского...
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