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КНДР и Южная Корея осмотрят железнодорожное полотно перед соединением дорог между странами
Новости Республики Кореи. КНДР и Южная Корея договорились провести осмотр железнодорожного полотна перед соединением дорог между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К оценочным работам специалисты Севера и Юга приступят уже 30 ноября – они займут 18 дней.
Напомним, модернизация железных дорог и их соединение в районе границы между Южной Кореей и КНДР стали частью договоренностей, достигнутых на межкорейском
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КНДР и Южная Корея осмотрят железнодорожное полотно перед соединением дорог между странами
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Новости Республики Кореи. КНДР и Южная Корея договорились провести осмотр железнодорожного полотна перед соединением дорог между странами, сообщили в программе...
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