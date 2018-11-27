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КНДР и Южная Корея осмотрят железнодорожное полотно перед соединением дорог между странами

28.11.2018 15:47 — Разное | СТВ  
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Новости Республики Кореи. КНДР и Южная Корея договорились провести осмотр железнодорожного полотна перед соединением дорог между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР и Южная Корея осмотрят железнодорожное полотно перед соединением дорог между странами

КНДР и Южная Корея осмотрят железнодорожное полотно перед соединением дорог между странами

К оценочным работам специалисты Севера и Юга приступят уже 30 ноября – они займут 18 дней.

Напомним, модернизация железных дорог и их соединение в районе границы между Южной Кореей и КНДР стали частью договоренностей, достигнутых на межкорейском саммите 27 апреля 2018 года.

КНДР и Южная Корея осмотрят железнодорожное полотно перед соединением дорог между странами
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Теги: Минск
 
 
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Новости Республики Кореи. КНДР и Южная Корея договорились провести осмотр железнодорожного полотна перед соединением дорог между странами, сообщили в программе...
 
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