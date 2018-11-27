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Очень необычно. Посмотрите, в кого превратились любимые герои кино и мультфильмов
Иллюстратор-фрилансер Ричард Уилкинсон из Брайтона (Великобритания)
Пикачу
Клоун Пеннивайз
Монахиня («Проклятие монахини»)
Джейсон Вурхиз
Дарт Вейдер
R2D2
Штурмовики из «Звездных войн»
Рик Санчез («Рик и Морти»)
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Иллюстратор из Великобритании выпустил серию принтов, где изобразил разных знаменитых персонажей кино и мультфильмов в виде жуков, мух и других насекомых.
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