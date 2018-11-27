Очень необычно. Посмотрите, в кого превратились любимые герои кино и мультфильмов

Иллюстратор-фрилансер Ричард Уилкинсон из Брайтона (Великобритания) выпустил серию принтов, где изобразил разных знаменитых персонажей кино и мультфильмов в виде жуков, мух и других насекомых. Автор совместил природную маскировку с узнаваемыми образами — и получилось очень необычно и красиво. Свои работы он публикует в Instagram, заметил работы «Кинопоиск».

Пикачу

Клоун Пеннивайз

Монахиня («Проклятие монахини»)

Джейсон Вурхиз

Дарт Вейдер

R2D2

Штурмовики из «Звездных войн»

Рик Санчез («Рик и Морти»)

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