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Пресс-секретарь МВД ушел с занимаемой должности

28.11.2018 16:00 — Разное | Ежедневник  
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Пресс-секретарь МВД ушел с занимаемой должности

На своей странице в Facebook бывший пресс-секретарь МВД Георгий Евчар сообщил, что увольняется из МВД в связи с полной выслугой лет, однако у интернет-пользователей на этот счет иное мнение.

Пользователи социальных сетей связали увольнение начальника управления информации и общественных связей МВД с инцидентом, когда подростку пришлось извиняться перед памятником за пощечину, пишет sputnik.by.

Напомним, 14 ноября 16-летний ученик лицея ударил памятник городовому. На молодого человека составили протокол за мелкое хулиганство и заставили извиниться перед статуей. Видео с извинениями появилось на сайте МВД.

Вместе с этим с сайта МВД пропала информация об имени, должности и номере телефона начальника УИОС. Сейчас там указаны контакты только замначальника пресс-службы ведомства.

Георгий Евчар возглавлял пресс-службу МВД с марта 2018 года.

 
 
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На своей странице в Facebook бывший пресс-секретарь МВД Георгий Евчар сообщил, что увольняется из МВД в связи с полной выслугой лет, однако у интернет-пользователей на...
 
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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