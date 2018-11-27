Пресс-секретарь МВД ушел с занимаемой должности





На своей странице в Facebook бывший пресс-секретарь МВД Георгий Евчар сообщил, что увольняется из МВД в связи с полной выслугой лет, однако у интернет-пользователей на этот счет иное мнение.

Пользователи социальных сетей связали увольнение начальника управления информации и общественных связей МВД с инцидентом, когда подростку пришлось извиняться перед памятником за пощечину, пишет sputnik.by.

Напомним, 14 ноября 16-летний ученик лицея ударил памятник городовому. На молодого человека составили протокол за мелкое хулиганство и заставили извиниться перед статуей. Видео с извинениями появилось на сайте МВД.

Вместе с этим с сайта МВД пропала информация об имени, должности и номере телефона начальника УИОС. Сейчас там указаны контакты только замначальника пресс-службы ведомства.

Георгий Евчар возглавлял пресс-службу МВД с марта 2018 года.