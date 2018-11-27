|
Еще один смертный приговор привели в исполнение в Беларуси
Фигурант по делу «черных риелторов» 36-летний Игорь Гершанков казнен.
Об этом
Ранее сообщалось, что расстрелян еще один фигурант по данному делу – Семен Бережной.
Оба осужденных подавали апелляцию на обжалование приговора в Комитете по правам человека ООН, но белорусская система не предусматривает согласования действий с ООН.
Правозащитники надеялись, что Республикой Беларусь все-таки будут приняты временные меры о приостановлении исполнения смертной казни к рассмотрению обращения, но белорусские власти не отреагировали на запрос КПЧ ООН.
Могилевский областной суд
По
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фигурант по делу «черных риелторов» 36-летний Игорь Гершанков казнен.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)