В Жлобине состоялся молебен по случаю 100-летия создания районного отдела внутренних дел

В Жлобинском Свято-Троицком соборе состоялся молебен по случаю 100-летия создания районного отдела внутренних дел.

Священнослужители храма иереи Михаил Маркосян и Павел Кулиш после молебна поздравили всех с юбилеем, пожелали сил, крепости духа, стоять на защите законности и правопорядка, благословили их и окропили святой водой.





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