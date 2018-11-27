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В Жлобине состоялся молебен по случаю 100-летия создания районного отдела внутренних дел
28.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Жлобинском Свято-Троицком соборе состоялся молебен по случаю 100-летия создания районного отдела внутренних дел.
Священнослужители храма иереи Михаил Маркосян и Павел Кулиш после молебна поздравили всех с юбилеем, пожелали сил, крепости духа, стоять на защите законности и правопорядка, благословили их и окропили святой водой.
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В Жлобинском Свято-Троицком соборе состоялся молебен по случаю 100-летия создания районного отдела внутренних дел. Священнослужители храма иереи...
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