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19 аптек Жлобинского района подключены к системе «Электронный рецепт»
28.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
К системе «Электронный рецепт» подключены все 19 аптек РУП «Белфармация» нашего района.
В них отпуск лекарств производится по электронным рецептам. Сейчас же к системе, и не только в нашем районе, но и по всей Беларуси, подключаются и коммерческие фармацевтические сети.
Напомним, что получить электронную карту для рецептов можно в поликлинике по месту жительства. Туда надо прийти с паспортом и дать письменное согласие на это.
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К системе «Электронный рецепт» подключены все 19 аптек РУП «Белфармация» нашего района. В них отпуск лекарств производится по электронным рецептам....
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