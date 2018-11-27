19 аптек Жлобинского района подключены к системе «Электронный рецепт»

К системе «Электронный рецепт» подключены все 19 аптек РУП «Белфармация» нашего района.

В них отпуск лекарств производится по электронным рецептам. Сейчас же к системе, и не только в нашем районе, но и по всей Беларуси, подключаются и коммерческие фармацевтические сети.

Напомним, что получить электронную карту для рецептов можно в поликлинике по месту жительства. Туда надо прийти с паспортом и дать письменное согласие на это.

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Как работает «электронный рецепт»?

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