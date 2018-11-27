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14-летняя случчанка побеждает в вокальных конкурсах и участвует в показах высокой моды

28.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В октябре 14-летняя случчанка Екатерина Головач приняла участие в вокальном конкурсе «Golden Time London» и, по оценке английского жюри, заняла второе месте. По результатам голосования на приз зрительских симпатий Екатерина заняла 10 место из 114 участников. 

— Спасибо всем, кто поддержал нас голосами на в Ютубе, в Фейсбуке и Вконтакте, — поблагодарила случчан мама девочки Валентина Головач.

Затем в октября девочка с Дарьей Андрюшкевич в дуэте «Твиксы» Слуцкого ГДК (вокальный руководитель - Маргарита Уласевич) заняли второе в номинации «эстрадный вокал» на конкурсе «Белорусские узоры» в Минске. 

14-летняя случчанка побеждает в вокальных конкурсах и участвует в показах высокой моды

Юная талантливая Екатерина в последнее время попробовала себя в новом амплуа. Сейчас она учится модельному искусству в белорусском агентстве «Art Fashion Adn». В качестве модели она за месяц приняла участие в трёх показах недели высокой моды: «Mersedes-Benz Faskion Week Russia» в Москве, «Riga Fashion Week» в Латвии и «Belarus Fashion Week» в Минске.

Теперь девочка обучается в основном составе студии, где хореографы, дизайнеры и стилисты учат детей красоте и моде. 

— Каждую субботу мы ездим на трёхчасовые занятия в Минск, Катя совмещает это с учёбой в школе и занятиями вокалом. Устаёт, конечно, но ей очень нравится, — рассказывает её мама.


14-летняя случчанка побеждает в вокальных конкурсах и участвует в показах высокой моды

14-летняя случчанка побеждает в вокальных конкурсах и участвует в показах высокой моды

14-летняя случчанка побеждает в вокальных конкурсах и участвует в показах высокой моды

    Катерина c супермоделью, которая показ Karlina Caune

14-летняя случчанка побеждает в вокальных конкурсах и участвует в показах высокой моды

Кто знает, может быть совсем скоро юная случчанка станет знаменитостью и будет прославлять Слуучину. 


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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В октябре 14-летняя случчанка Екатерина Головач приняла участие в вокальном конкурсе «Golden Time London» и, по оценке английского жюри, заняла второе месте.
 
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