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Употребление спиртосодержащих жидкостей, имеющих в своей основе технические спирта, представляет опасность для жизни

28.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В текущем году на территории Слуцкого района в результате отравления жидкостями, имеющих в своей основе технические спирта, погиб 1 человек.

08.05.2018 житель Слуцкого района в неустановленном месте на территории Слуцкого района самостоятельно употребил неустановленную техническую жидкость, не предназначенную для пищевого употребления. После употребления стал плохо себя чувствовать, и 09.05.2018 бригадой скорой медицинской помощи был доставлен из дома в реанимационное отделение УЗ «Слуцкая ЦРБ», где 09.05.2018 в 19.00 умер.

В январе-октябре 2018 года по вступившим в силу 130 постановлениям суда Слуцкого района о наложении административного взыскания за нарушение антиалкогольного законодательства из нелегального оборота изъято 554,35 литров спиртосодержащей жидкости в том числе 53,63 литра самогона, 460 литров самогонной браги, 40,72 литров спирта и спиртосодержащей жидкости, уничтожено 14 самогонных аппаратов.

В отчетном периоде за нарушение антиалкогольного законодательства по ст. 17.3 КоАП привлечено к административной ответственности 2 509 граждан, в том числе за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте 243 граждан. По фактам пьянства на рабочем месте составлено 119 административных протоколов.

Выявлено 18 фактов реализации алкогольных напитков несовершеннолетним.

Согласно ст.12.27 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена ответственность:

Часть 3. Производство (изготовление), переработка, хранение на территории Республики Беларусь, перемещение по ней физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более пяти литров (пяти килограммов) непищевой спиртосодержащей продукции, более пяти литров этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, более пяти литров непищевого этилового спирта, более десяти килограммов табачного сырья, а равно продажа названных продукции, спирта и сырья (независимо от объема) - влекут наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин с конфискацией непищевой спиртосодержащей продукции, спирта, табачного сырья, превышающих количество, производство (изготовление), переработка, хранение, перемещение которого допускается, а также оборудования и сырья, используемых для их производства (изготовления) либо переработки, или без конфискации.

Часть 4. Продажа физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, алкогольных напитков, в том числе собственного изготовления, при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности -
влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с конфискацией продаваемых алкогольных напитков.

Часть 5. Производство (изготовление), вовлечение в оборот физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, фальсифицированных алкогольных напитков, а равно перемещение по территории Республики Беларусь, хранение таким лицом заведомо фальсифицированных алкогольных напитков, торговля ими -
влекут наложение штрафа в размере от ста до двухсот базовых величин с конфискацией фальсифицированных алкогольных напитков, оборудования, сырья и материалов, используемых для их производства (изготовления).

Согласно ст.12.43 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена ответственность:

Часть 1. Изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), а равно хранение аппаратов, используемых для их изготовления, - влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов.

Часть 2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, либо изготовление или хранение физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона) более пяти литров, полуфабрикатов для их изготовления (браги) более тридцати литров - влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов.

Часть 3. Приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), за исключением тех, продажа которых разрешена законодательством, а равно приобретение полуфабрикатов для их изготовления (браги) - влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых величин с конфискацией указанных напитков.

Под крепкими алкогольными напитками (самогоном) в настоящей статье понимаются алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 28 и более процентов, изготовленные физическими лицами путем сбраживания сырья и последующей перегонки.

В целях обеспечения общественной безопасности, профилактики пьянства и алкоголизма просим граждан информировать милицию о фактах реализации самогонной продукции и спиртосодержащих жидкостей на территории Слуцкого региона по телефонам: 102 и 6-26-62 (круглосуточно), 5-75-02 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни), а также по телефонам «горячей линии» УВД Миноблисполкома: (8-017) 229-06-30 (с 08.30 до 17.30 в рабочие дни), (8-017) 204-63-80 (круглосуточно).


Начальник милиции общественной безопасности
отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома
подполковник милиции А.В. Голиков

 
 
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В текущем году на территории Слуцкого района в результате отравления жидкостями, имеющих в своей основе технические спирта, погиб 1 человек.
 
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Чырвоны прамень
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