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Следом за автобусами цены на проезд подняли городские маршрутки Солигорска
28.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Следом за городскими и пригородными автобусами стоимость проезда повысилась и в городских маршрутках.
С 27 ноября проезд в курсирующих по Солигорску маршрутках №№ 03, 04 и 07 стоит 1 рубль,
Ранее стоимость проезда в городских маршрутках Солигорска составляла 80 копеек.
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Следом за городскими и пригородными автобусами стоимость проезда повысилась и в городских маршрутках. Ранее стоимость проезда в городских маршрутках Солигорска...
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