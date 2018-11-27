Слуцкий водитель «Минскоблгаза» награждён медалью от Президента

Государственных наград удостоены 134 представители различных сфер деятельности. Соответствующий указ №462 подписал Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко.

В числе отмеченных медалью «За трудовые заслуги» - случчанин Александр Николаевич Сойко, водитель аварийно-диспетчерской службы филиала «Слуцкое производственное управление» производственного республиканского унитарного предприятия «Минскоблгаз».

Ордена и медали, а также почетные звания белорусы получили за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, смелые и решительные действия в обстоятельствах, связанных с риском для жизни, большой личный вклад в укрепление авторитета и имиджа Беларуси на международной арене, развитие законодательства и парламентаризма, белорусского журналистики, нефтехимической промышленности, транспортной и налоговой систем, значительные достижения в сферах энергетики, науки, культуры и искусства, подготовке высококвалифицированных специалистов.



по материалам БЕЛТА