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С 28 ноября по 2 декабря Слуцк станет центром меховой моды

28.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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МЕХОМАНИЯ В СЛУЦКЕ

ТЦ «Маяк» на ул. Парижской коммуны, 2-1, 5 этаж

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ЖЕНЩИНЕ, конечно, ШУБА!

«Мехомания» - надежный вариант для покупки натуральной шубы. Здесь предлагают только сертифицированный товар, официально импортируемый в Беларусь. Надежность продавца и производителя теперь проверяется наличием RFID-метки на меховом изделии.

RFID-метка содержит информацию о производителе, качестве и виде меха из которого изготовлена шуба. Считать информацию можно при помощи приложения на мобильном телефоне.

Шубу из какого меха стоит выбрать чтобы выглядеть элегантно и чувствовать себя комфортно Беларуской зимой? Следует помнить, что особенность нашего климата зимой – это повышенная влажность. Основу коллекции «Мехомании» составляют изделия из мутона и норки. Это надежные и практичные варианты для повседневной носки в том числе и во влажную погоду. Качественный легкий мех, идеальная посадка классические и дерзкие дизайнерские решения. Эти виды меха отлично переносит нашу слякотную зиму. Ассортимент шуб кружит голову. Многообразие цветов, моделей, фасонов, не оставит равнодушной ни одну женщину.

По чем меха и есть ли скидки? «Мехомания» представит на ярмарке свой пушистый и теплый ассортимент. Это шубы из норки и высококачественного мутона, а также комбинированные модели с длинношерстными мехами.

На «Мехомании» действуют разные программы лояльности. Это как простые скидки при покупке, так и возможность покупки в КРЕДИТ и В РАССРОЧКУ ПО КАРТАМ «ХАЛВА», «МАГНИТ» И «КАРТА ПОКУПОК».

С 28 ноября по 2 декабря Слуцк станет центром меховой моды

С 28 ноября по 2 декабря Слуцк станет центром меховой моды

Новшество - Паспорт для шубы.

Не так давно для маркировки меховых изделий стали применять Контрольные (идентификационные) знаки и встроенные в них RFID-метки. Это своеобразный паспорт для шубки, в котором заложена вся информация – наименование меха, размер, время изготовление, фирма или имя мастера. Кроме того, метка – гарантия того, что шубка не сшита на «Малой Арнаутской улице», а произведена и завезена в страну легально.

МЕХОМАНИЯ в СЛУЦКЕ приглашает в ТЦ «Маяк» ул. Парижской коммуны, 2-1, 5 этаж (бывший магазин «Буслик») с 28 ноября по 2 декабря.

Частное предприятие "ЭКСПОНЕНТ", УНП 191861917

 
 
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На «Мехомании» действуют разные программы лояльности. Это как простые скидки при покупке, так и возможность покупки в кредит и в рассрочку по картам «ХАЛВА»,...
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
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