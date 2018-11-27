«Автор не разбирается в теме». Создатель «Кiнаконга» критикует петицию за равенство языков в кинопрокате

Сейчас идёт сбор подписей под петицией о равенстве беларуского и русского языков в кинопрокате. Но Андрей Ким, основатель студии «Кiнаконг», которая занимается озвучкой фильмов на родном языке, в комментарии «Нашей Нiве» раскритиковал текст петиции и сказал, что она вряд ли принесёт хоть какой-то эффект.

О чем петиция

Авторы направят обращение в Минкульт и «Киновидеопрокат». В петиции они просят разработать госпрограмму по озвучке кино и мультфильмов на беларуском языке: «Зараз працэнт фільмаў, якія прафесійна агучваюцца і дублююцца па-беларуску роўны ганебнаму нулю. У Беларусі існуюць аматарскія праекты па агучцы, але яны займаюцца пераважана фільмамі мінулых гадоў, бо з фінансавых прычын не могуць дазволіць сабе прэм'ерныя стужкі. Беларусь фактычна засталася адзінай краінай Еўропы, дзе фільмы ідуць з дубляжом і агучваннем не на нацыянальнай мове».

Авторы считают, что если заняться такой работой, то можно создать немало рабочих мест и сэкономить деньги, которые уходят российским дистрибьюторам: «Незразумела, чаму беларуская дзяржава дагэтуль не пажадала стварыць беларускі рынак і даць працоўныя месцы беларускім работнікам культуры і дыстрыб’ютарскім кампаніям, увёўшы квоты на беларускую мову на кінаэкранах. Мы прапаноўваем пачаць працэс беларусізацыі кінарынку з увядзення 10% квоты на кінапаказы ў беларускай агучцы і дубляжы з паступовым павелічэнням да 50% (што было б справядліва, улічваючы раўнапраўны статус дзяржаўных моў)».

В конце авторы говорят об аргументах, которые высказывают противники озвучки фильмов на беларуском − отсутствие профессиональных актёров озвучки, нужной аппаратуры, это неинтересно людям и так далее. Создатели петиции таким отвечают, что это, «па нашай думцы, не больш чым жаданне расійскіх дыстрыб’ютараў не губляць беларускі рынак, перамяшанае з шавіністычнымі поглядамі на беларускую мову, пра што гаворыць пазітыўны досвед нашых суседзяў, якія здолелі пабудаваць уласныя рынкі кінадубляжу».

Комментарий Андрея Кима

Основатель проекта «Кiнаконг», который занимается профессиональной озвучкой фильмов на беларуском, негативно отнёсся к тексту петиции. Он сразу отметил, что его проект не единственный, кто показывает фильмы на родном языке, а также есть и другие студии озвучки: «Ідэю ўвесці роўнасць моваў дубляжа ў кінатэатральным пракаце мы цалкам падзяляем. Але тэкст канкрэтна гэтай петыцыі складзены з памылкамі, якія ствараюць падставу для фармальнай адпіскі ад дзяржаўных органаў».

По словам Андрея, автор петиции плохо разбираетсяе в теме. Ким обращает внимание на фразу о том, что сейчас 0% фильмов профессионально дублируются по-беларуски: «Гэта, вядома, няпраўда. Ёсць Белсат, ёсць «Беларусь-3», ёсць «Кінаконг», ёсць іншыя прыклады па дубляжы і перакладзе на беларускую мову. Гэта сотні фільмаў».

Также Андрей считает, что на такие «неабачлівыя заявы» Минкульт может дать простой ответ в стиле «за последние три месяца фильмы в беларуском дубляже дважды входили в топ-5 минского кинопроката, ваши заявления не соответствуют действительности». Андрей Ким говорит, что у него «ёсць яшчэ шэраг пытанняў. Напрыклад, я б не выкарыстоўваў такія выразы як «шавіністычныя погляды на беларускую мову» і гэтак далей. Асобнае пытанне, ці можа гэтае пытанне быць вырашана праз петыцыі».