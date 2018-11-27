ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилевской области запрещено выходить на водоемы с толщиной льда менее 7 см

28.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

В Могилевской области запрещено выходить на водоемы с толщиной льда менее 7 смВ Могилевской области во время ледостава запрещено выходить на водоемы, пока толщина льда не достигнет 7 см, а также в период активного таяния и разрушения льда. На это обращают внимание специалисты областной организации республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасения на водах».

Такая мера принята с целью предупреждения несчастных случаев на водоемах. Чтобы избежать возможных трагедий, сотрудники ОСВОДа, МЧС и УВД будут проводить профилактические мероприятия среди населения, во время которых расскажут об опасности выхода на тонкий лед. Запланированы и совместные рейды по выявлению нарушителей.

«На водоемах уже появилась ледяная кромка. В связи с этим следует помнить о том, что пренебрежение элементарными правилами поведения на реках, озерах и других водоемах может привести к нежелательным последствиям, а порой к трагедии, — рассказали собеседники. — Зачастую жертвами льда становятся рыбаки. Любителям зимней рыбалки и пешеходам, использующим водоем для сокращения пути, необходимо помнить: лед голубого цвета — прочный; белого — выдерживает тяжесть в два раза меньше; серый или с желтоватым оттенком — ненадежен и крайне опасен. Знать об этом должен каждый школьник, не говоря уже о взрослых. Тем не менее из года в год ситуация не меняется — под лед проваливаются и тонут десятки людей».

Как подчеркнули собеседники, особую тревогу вызывают дети, придумывающие новые, но, к сожалению, иногда  совсем не безопасные игры. С профилактической целью спасатели регулярно посещают школы региона и проводят разъяснительные беседы с детьми об опасностях, которые таит в себе лед.

mogilev-region.gov.by

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилевской области во время ледостава запрещено выходить на водоемы, пока толщина льда не достигнет 7 см, а также в период активного
 
Новости дня
Новости разные
 
Финал конкурса молодежных проектов пройдет в рамках выставки ITE-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика