В Могилевской области запрещено выходить на водоемы с толщиной льда менее 7 см

В Могилевской области во время ледостава запрещено выходить на водоемы, пока толщина льда не достигнет 7 см, а также в период активного таяния и разрушения льда. На это обращают внимание специалисты областной организации республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасения на водах».

Такая мера принята с целью предупреждения несчастных случаев на водоемах. Чтобы избежать возможных трагедий, сотрудники ОСВОДа, МЧС и УВД будут проводить профилактические мероприятия среди населения, во время которых расскажут об опасности выхода на тонкий лед. Запланированы и совместные рейды по выявлению нарушителей.

«На водоемах уже появилась ледяная кромка. В связи с этим следует помнить о том, что пренебрежение элементарными правилами поведения на реках, озерах и других водоемах может привести к нежелательным последствиям, а порой к трагедии, — рассказали собеседники. — Зачастую жертвами льда становятся рыбаки. Любителям зимней рыбалки и пешеходам, использующим водоем для сокращения пути, необходимо помнить: лед голубого цвета — прочный; белого — выдерживает тяжесть в два раза меньше; серый или с желтоватым оттенком — ненадежен и крайне опасен. Знать об этом должен каждый школьник, не говоря уже о взрослых. Тем не менее из года в год ситуация не меняется — под лед проваливаются и тонут десятки людей».

Как подчеркнули собеседники, особую тревогу вызывают дети, придумывающие новые, но, к сожалению, иногда совсем не безопасные игры. С профилактической целью спасатели регулярно посещают школы региона и проводят разъяснительные беседы с детьми об опасностях, которые таит в себе лед.