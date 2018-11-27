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ITSM Belarus ламповая Конференция среди экспертов

28.11.2018 16:38 — Разное | Myfin  
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ITSM Belarus ламповая Конференция среди экспертов
ITSM Belarus – «ламповая» Конференция среди экспертов

«Лейтмотив прошедшей конференции символичен – формула цифровой трансформации. И здесь я хотел бы отметить, что мы говорим не просто о смене терминов: информационные и электронные на цифровые технологи – отмечает Владимир Анищенко, член Совета Ассоциация «Инфопарк». – Сегодня мы говорим об изменении ключевой роли и задач управления ИТ-услугами на предприятиях. Неизбежно задачей управления ИТ – нашей задачей – становится управление цифровой трансформацией организаций. Как бы это не громко звучало, ключевыми нашими – ИТ-специалистов – обязанностями становятся вопросы обеспечения цифровой трансформации: а это, в первую очередь, поддержка реинжиниринга бизнес процессов и перехода на безбумажные бесшовные технологии на основе внедрения текущих достижений в областях: искусственного интеллекта, больших данных, технологий Интернета вещей, омниканальности, мобильности и удалённой идентификации для предоставления бизнес сервисов».

«Мир ITSM в классическом понимании – это, прежде всего, площадка для диалога между экспертами разных стран. Для нас ITSM Belarus – это возможность рассказать о новых решениях и лучших кейсах, а также послушать белорусский опыт, понять белорусскую философию ITSM, – отмечает Vittorio Cioe, представитель Oracle MySQL, –  На мой взгляд, уровень белорусских кейсов ничем не уступает иностранным. Вы первыми «говорите» о проблеме и сразу приглашаете экспертов для поиска решений. По моему опыту Беларусь по уровню разработки ITSM-продуктов абсолютно не уступает европейскому».

В этом году на Конференцию зарегистрировано более 140 участников, среди них  14 спикеров из разных стран. Георгий Меметов, Председатель Сообщества профессионалов ITSM Belarus, открывая Конференцию, отметил, что «одной из задач мероприятия такого уровня стало стремление привлекать бизнес-сегмент. Это необходимо, чтобы понимать современные тренды цифровой трансформации и понимания этих веяний ИТ-специалистами и отслеживать какие инновации уже есть на технологической стороне. Кроме того, – считает организатор, – необходимо расширять тематику мероприятия, поскольку даже географически цифровой бизнес не скомпонован в рамках одной страны. На данный момент в георасширении заинтересованы эксперты и других стран – Эстония, Россия и Польша. Таким образом, мероприятие не только постепенно выходит на новый уровень, но и расширяет экспертную оценку в рамках современных трендов».

ITSM Belarus ламповая Конференция среди экспертов

 

 
 
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В Минске в шестой раз состоялась международная Конференция по управлению ИТ-услугами ITSM Belarus, организаторами которой традиционно выступили Ассоциация Инфопарк и...
 
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