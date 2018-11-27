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В Беларуси ищут «СуперДоктора»
28.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Тысячи отзывов поступают в адрес медицинских работников Беларуси. В стране во второй раз проводится конкурс, в котором лучшего врача определяют пациенты. Победителем станет врач, набравший наибольшее количество положительных отзывов.
С 2018 года конкурс «СуперДоктор» проводят онлайн-сообщество врачей «DoctorsClub» и общественное объединение «Белорусская ассоциация врачей».
Отзывы пациентов - самый справедливый критерий в выборе лучшего врача. Поэтому победитель конкурса определяется по количеству положительных отзывов, что и является особенностью конкурса «СуперДоктор».
Вот что говорит по этому поводу один из организаторов конкурса, врач-детский хирург Вячеслав Игнатенко:
Благодарными пациентами уже оставлено более 1000 отзывов. Отмечены врачи разных специализаций из разных уголков Беларуси. В числе лидеров сейчас доктора из Глуска, г.п. Гатово, Минска, Гомеля, Витебска, Несвижа, Толочина, Бреста и других населённых пунктов. Конкурс «СуперДоктор-2018» продлится до 30 декабря 2018 г., а его победители будут торжественно награждены 25 января 2019г.
Вы ещё можете успеть номинировать любимого врача и оставить отзыв на сайте
Если возможности написать отзыв на сайте нет, то можно прислать его на почтовый адрес: 220095, г. Минск, ул. Плеханова, 62-46 с пометкой «СуперДоктор».
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Тысячи отзывов поступают в адрес медицинских работников Беларуси. В стране во второй раз проводится конкурс, в котором лучшего врача определяют пациенты....
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