В Беларуси ищут «СуперДоктора»

Тысячи отзывов поступают в адрес медицинских работников Беларуси. В стране во второй раз проводится конкурс, в котором лучшего врача определяют пациенты. Победителем станет врач, набравший наибольшее количество положительных отзывов.



Конкурс «СуперДоктор» проводится уже во второй раз, впервые он состоялся в 2016 году. Организатором конкурса выступило онлайн-сообщество врачей «DoctorsClub» при поддержке еженедельника Минздрава «Медицинский вестник». Победителем стала Наталья Мартусевич - главный внештатный ревматолог Минздрава, кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ.

С 2018 года конкурс «СуперДоктор» проводят онлайн-сообщество врачей «DoctorsClub» и общественное объединение «Белорусская ассоциация врачей».

Отзывы пациентов - самый справедливый критерий в выборе лучшего врача. Поэтому победитель конкурса определяется по количеству положительных отзывов, что и является особенностью конкурса «СуперДоктор».

Вот что говорит по этому поводу один из организаторов конкурса, врач-детский хирург Вячеслав Игнатенко:

«Медицина – это не только современные технологии, новые методы диагностики и лечения заболеваний. Медицина – это миллионы личных историй, историй конкретных людей, здоровье и жизнь которых зависели от врача. Это миллионы поводов сказать «Спасибо!» за верно принятые решения и внимательность к пациентам».

Благодарными пациентами уже оставлено более 1000 отзывов. Отмечены врачи разных специализаций из разных уголков Беларуси. В числе лидеров сейчас доктора из Глуска, г.п. Гатово, Минска, Гомеля, Витебска, Несвижа, Толочина, Бреста и других населённых пунктов. Конкурс «СуперДоктор-2018» продлится до 30 декабря 2018 г., а его победители будут торжественно награждены 25 января 2019г.

Вы ещё можете успеть номинировать любимого врача и оставить отзыв на сайте www.superdoctor.by .

Если возможности написать отзыв на сайте нет, то можно прислать его на почтовый адрес: 220095, г. Минск, ул. Плеханова, 62-46 с пометкой «СуперДоктор».