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Ход строительства объектов II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета

28.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Рассмотрены вопросы организации спортивных презентаций во время II Европейских игр, организации радиосвязи на объектах соревнований. Заслушаны доклады о вводе в 2018 году в эксплуатацию здания РНПЦ спорта и общежития №2 Студенческой деревни. 
 
Представлена информация об освоении средств и проведении ремонтных и строительных работ на объектах II Европейских игр. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио
 
 
 
Теги: Минск
 
 
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Ход строительства объектов II Европейских игр обсудили на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению соревнований под председательством...
 
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