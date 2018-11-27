Областная Доска почета появится в Гродно в мае будущего года

Она будет установлена возле Гродненской областной филармонии, в которой завершаются работы по реконструкции. На этом стенде будут размещать имена самых достойных представителей Гродненщины, а также названия лучших предприятий региона. Раз в год Доска почета будет обновляться.







АЛЕКСАНДР ВЕРСОЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:

- Гэта будуць прадстаўнікі 8 раённых цэнтраў і города Гродна, якія пакажуць лепшыя вынікі ў сацыяльна-эканамічным развіцці. Гэта будзе 21 арганізацыя. Сярод іх будуць прадстаўнікі сацыяльнай сферы, прамысловасці, будаўніцтва, транспарту і іншых.



Всего - 20 человек: 18 из них носят звание «Человек года Гродненщины». Остальные – лучшие в номинации «Учитель года Беларуси» и «Врач года Беларуси». Напомним, Гродно – единственный областной центр, который не имел областной Доски почета. При этом, на республиканском стенде, расположенном в центре столицы, имена и названия наших предприятий встречаются нередко. Сейчас там размещен сам областной город. Это говорит о том, что в Гродненской области немало достойных представителей, заслуживающих как больших наград, так и признания на самом высоком уровне.



