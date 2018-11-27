Убили корову и забрали мясо. Инцидент в Волковысском СПК

Инцидент произошел в одной из деревень Волковысского района. 53-летняя женщина незаконным путем решила улучшить материальное положение.

Женщина работала бригадиром в сельхозорганизации. В подчинении была сотрудница на два года старше, и именно ей было поручено нелегально избавиться от коровы без оформления документов, а мясо животного продать.

– Об афере впоследствии стало известно сотрудникам по борьбе с экономическими преступлениями местного райотдела милиции, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. – Размер причиненного ущерба составил порядка четырехсот белорусских рублей. Изъято более ста тридцати килограммов мяса.

По статье «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» возбуждено уголовное дело. К слову, ранее женщина к уголовной и административной ответственности не привлекалась.