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Убили корову и забрали мясо. Инцидент в Волковысском СПК

28.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Инцидент произошел в одной из деревень Волковысского района. 53-летняя женщина незаконным путем решила улучшить материальное положение.
 
Женщина работала бригадиром в сельхозорганизации. В подчинении была сотрудница на два года старше, и именно ей было поручено нелегально избавиться от коровы без оформления документов, а мясо животного продать.
 
– Об афере впоследствии стало известно сотрудникам по борьбе с экономическими преступлениями местного райотдела милиции, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. – Размер причиненного ущерба составил порядка четырехсот белорусских рублей. Изъято более ста тридцати килограммов мяса.
 
По статье «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» возбуждено уголовное дело. К слову, ранее женщина к уголовной и административной ответственности не привлекалась.
 
 
 
 
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Инцидент произошел в одной из деревень Волковысского района. 53-летняя женщина незаконным путем решила улучшить материальное положение.
 
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